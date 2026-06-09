Mañueco aclara la “prioridad nacional”: una prestación general de los servicios públicos esenciales y no habrá limitación o retroceso en los derechos consolidados

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El candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó hoy su discurso para aclarar el alcance del principio de “prioridad nacional” acordado con Vox y remarco que implicará la prestación “de manera general” los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús y la exclusión de “cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados”. En tercero de esos tres “estrictos criterios” que estableció es el acatamiento “de manera escrupulosa” las leyes entre las que citó la Constitución y el Estatuto.

En este sentido, Fernández Mañueco señaló que si se prescinde “de las demagogias interesadas” es algo “fácil de entender” y resumió la vigencia del principio en que “quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León”. Asimismo lo justificó en la necesidad de “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”.

“Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada”, prosiguió para recordar que estos criterios ya se vienen aplicando en diferentes ámbitos en todos los territorios de España por administraciones de distinto signo político.

En este sentido, remarcó que “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso” y dijo que serán “bien recibidos y tendrán apoyo” quienes quieran venir a contribuir a la “prosperidad común” con su trabajo, su esfuerzo y su compromiso personal, aunque reconoció dificultades en los avances sociales de las que acusó a las “políticas fracasadas” del Gobierno de España en esta materia, “que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición”.