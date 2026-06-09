Todas las fotos del debate de investidura a la Presidencia de la Junta

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
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El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
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El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, durante su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León