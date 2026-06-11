Mañueco se marca como meta "ilusionar a Castilla y León" en su tercer mandato: "Juntos podemos conseguirlo"

Toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.Miriam Chacón

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se marcó hoy como meta para los próximos cuatro años “ilusionar a Castilla y León”, una tierra que aseguró no necesita “reinventarse”, sino “sólo creer en sí misma”, porque defendió es una comunidad “pujante”, “innovadora” y con unos servicios públicos “excelentes”. Por ello, convocó a todos, incluidas las fuerzas políticas, a trabajar por un futuro “común”. "Juntos podemos conseguirlo".

Fernández Mañueco, después de jurar el cargo para su tercer mandato arropado por diferentes autoridades y su familia, prometió gobernar con una “vocación humanista”, pues sitúo a las personas como “objetivo de todos sus actos” como presidente, y avanzar hacia un mañana que señaló se construye "con las manos desde el corazón".

El jefe del Ejecutivo autonómico manifestó que asumía esta nueva etapa de gobierno con “satisfacción”, “ilusión” y “responsabilidad”, tras haber suscrito un pacto con Vox que dará paso a un ejecutivo de coalición. De esta forma, garantizó que cumplirá “puntualmente” y desde sus “valores” el programa con el que logró la investidura el pasado martes al reunir un “gran respaldo parlamentario”, a través de los 47 procuradores de PP y Vox.

Fernández Mañueco citó a Stuar Mill para recordar que el “valor real” de un territorio son sus individuos por lo que ofreció “respuestas eficaces” a los problemas de los castellanos y leoneses y asumió sus exigencias “plenamente”, tras comprobar que habían valorado en las pasadas elecciones autonómicas el trabajo hecho en los siete años en que ha sido presidente de la Comunidad.

De la misma forma comprometió “ilusión” para seguir trabajando por Castilla y León, una tierra que confesó es su “pasión”. “En ella confío plenamente y pongo a su servicio toda mi capacidad de trabajo y mi dedicación”, añadió para a continuación reseñar que su gobierno tratará de atender a cada una de las personas que “viven o vienen” a la Comunidad a construir en ella su proyecto de vida, no con palabras o “principios hermosos”, sino con la “transformación real”, que supone -dijo- la política “cercana y tangible”.

Con ello, Fernández Mañueco se refirió a los jóvenes que quieren forjar su futuro en esta tierra, a los mayores que “lo han dado todo”, a los empresarios o emprendedores que crean riqueza y empleo, a los agricultores y ganaderos que demuestran un “incansable afán”, así como al resto de sectores y servidores públicos. A todos ellos, insisto, los tendrá “presentes cada día” con políticas para mantener abiertos los colegios y los centros de ocio en el mundo rural o con la tarjeta que permite viajar gratis en la Comunidad.

Avanzar sin “ruido”

Igualmente, reivindicó la política que no genera “ruido ni confrontación estériles”, sino que da “frutos y cumple con su deber” y que convierte “la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales. La que oye, actúa y une. La que cunde”. Solo de esta forma, aseveró, podrá cumplir el reto de “estimular” a la sociedad, de “alentar” sus anhelos, de “encauzar” sus iniciativas y de ilusionarla, porque aseguró “una política que no ilusione no sirve de nada”.

En su opinión, Castilla y León, una tierra que “avanza y progresa” contribuyendo a que lo haga España, debe “seguir” por el camino que le ha permitido estar “orgullosa de su pasado esencial” en la formación del país. Ahora, apostó por “la voluntad de ser mejor” de Julián Marías para convocar a “todos” la tarea diaria de “mejorar”, porque recordó la Comunidad “no es obra o patrimonio de nadie”, sino de toda su sociedad que sostuvo debe tener una “participación activa", incluidas las diferentes fuerzas políticas.

“Castilla y León es una tierra por la que merece la pena luchar y arriesgarse. Perseveremos en ello, porque perseverar significa prosperar y tiene premio”, trasladó Fernández Mañueco, quien abogó por seguir trabajando por una comunidad que “está en la vanguardia” y que conserva "su liderazgo histórico en España"

Emoción e intensidad

Con “emoción” e “intensidad”, Alfonso Fernández Mañueco abrió su tercer discurso para una toma de posesión, si bien la experiencia no impidió que la voz se le entrecortara al referirse a su familia, sentada en la tribuna de invitados, a quienes se dirigió para agradecerles el “conjunto de inestimables valores” que le han enseñado. En especial tuvo palabras para su mujer e hijas, a las que nombró por su nombre y a las que les trasladó: “Sois mi soporte vital sin el que desde luego nada hubiera conseguido”.

No se olvidó de sus padres, ya fallecidos, ni de sus suegros, hermana o sobrinos. “Os pido perdón por los muchos momentos de intimidad familiar que nos ha robado mi vida política y de nuevo os tengo que volver a suplicar un poquito de paciencia y de comprensión conmigo”, agregó para, por último, reconocer la “mano tendida” de sus amigos, así como el apoyo de los dirigentes del PP, de los presidentes autonómicos que le acompañaron e incluso de Vox, ante la “apasionante tarea” que les aguarda.

Finalmente, Fernández Mañueco convirtió al expresidente Mariano Rajoy, sentado en la primera fila, en su “gran ejemplo” de “inteligencia política”, “sabiduría” y “saber hacer” en momentos “difíciles”. También, calificó a Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera como sus “maestros”, por lo que consideró “valiosas” sus enseñanzas de “cercanía” a la ciudadanía y el territorio.

TOMA DE POSESIÓN Alfonso Fernández Mañueco Presidente de la Junta de Castilla y León 💡 ¿Cómo interactuar con este módulo? Utiliza las pestañas superiores para navegar cronológicamente por los bloques del discurso. En la tercera sección, podrás hacer clic sobre los diferentes colectivos sociales para desplegar de forma personalizada los compromisos textuales dirigidos a cada uno de ellos. I. Introducción y Gratitud II. Modelo y Valores III. Vocación y Futuro Inicio de la alocución ante las Cortes de Castilla y León. "Señor presidente de las Cortes de Castilla y León. Señoras y señores procuradores. Autoridades. Señoras y señores. Queridos amigos." "Tras haber obtenido la confianza de nuestras Cortes, asumo en este acto el honor de presidir la Junta de Castilla y León. Lo hago por tercera vez, algo que no priva ni un ápice de emoción e intensidad a un día enormemente feliz para mí." "Un agradecimiento especial y muy profundo para mi mujer, Fina, y mis hijas, Ana y Loreto. Vosotras sois mi soporte vital, sin el que poco hubiese conseguido." "Querido presidente Mariano Rajoy, eres para mí un gran ejemplo de inteligencia política, de sabiduría y de buen hacer en momentos especialmente difíciles para España." "Y presidentes Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, sois mis maestros y son siempre valiosas vuestras enseñanzas de cercanía a la gente y a las tierras de Castilla y León." "Una tierra por la que vamos a trabajar los próximos cuatro años, en un Gobierno de Coalición formado por Partido Popular y VOX, a quien vuelvo a agradecer su compromiso, personalizado en Carlos Pollán y el resto de su grupo parlamentario, en la apasionante tarea que nos aguarda." Ejes de inspiración ideológica y principios del nuevo Ejecutivo. "Asumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad. [...] En estas fechas, coincidentes con la presencia en nuestro país de Su Santidad el Papa León XIV, creo que ha de servirnos de inspiración su referencia a la Escuela de Salamanca, que cumple su quinto centenario y es una de las grandes aportaciones de nuestra tierra al conocimiento universal y al progreso de la humanidad." "Y también ha de servirnos de inspiración el mensaje del Santo Padre de colaboración, diálogo y concordia social, desde la pretensión de 'servir al bien común y recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia'." "Porque, queridos amigos, en esto consiste la política. Al menos, la política en la que yo creo. Que es la política que no genera ruido ni confrontación estéril sino que da frutos y cumple su deber. La que convierte la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales. La que oye, actúa y une. La que cunde." "Y no con grandes palabras o principios hermosos sino con la transformación real que supone la política cercana y tangible. Como un colegio abierto con tres alumnos, o un consultorio rural bien atendido. Como un centro de ocio mantenido en un pequeño pueblo o una tarjeta para viajar gratis en autobús por toda Castilla y León." Llamamiento a los colectivos y cierre del discurso institucional. Haz clic sobre cada sector para alternar el fragmento: A los jóvenes A los mayores A los autónomos Al campo A los servidores públicos "A cada uno de nuestros jóvenes, que buscan formación, trabajo y vivienda para construir aquí su futuro." "A cada uno de nuestros mayores, que nos lo han dado todo, su trabajo y su vida, para que hoy podamos ser lo que somos." "A cada uno de nuestros emprendedores, que crean empleo y riqueza. A cada uno de nuestros autónomos, que con tanto esfuerzo suben la persiana de su negocio cada día." "A cada uno de nuestros agricultores y ganaderos, que con su incansable afán y compromiso nos ofrecen sus mejores productos." "A cada uno de los servidores públicos que, con su profesionalidad y dedicación, nos aportan una mayor calidad de vida." "Alentado por lo que un hijo suyo tan ilustre como Julián Marías llamaba 'la voluntad de ser mejor'. Una voluntad de perfección que nos impulse no tanto a 'ser mejor que los demás', sino a ser 'lo mejor posible'." "Hoy elegimos avanzar hacia ese mañana que se construye con las manos desde el corazón." "En una Castilla y León que cree. Que actúa. Que está a la vanguardia. Que mantiene hacia el futuro su liderazgo histórico en España. Desde hoy, os convoco a trabajar por este futuro común. Juntos podemos conseguirlo. Muchas gracias."