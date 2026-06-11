Estos son los bienes declarados de los 33 procuradores del PP en la toma de posesión de Mañueco

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Los 33 procuradores del Grupo Popular han publicado sus declaraciones de bienes y actividades, como mandata la norma, y han hecho públicos los datos este jueves, 11 de junio, el mismo día en el que ha tenido lugar la toma de posesión como presidente de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco.

En concreto, presidente declara dos viviendas en Salamanca, único propietario de una y la segunda al 50 por ciento, un cinco por ciento de un inmueble rústico en Segovia. Además, incluye 168.000 euros en cuentas y depósticos bancarios y un préstamo hipotecario de casi 194.000 euros, además de dos vehículos a su nombre.

En el caso del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, declara un saldo de 200.000 euros, un plan de pensiones de 50.000 euros, un Mercedes Benz matriculado en 2022 y participaciones en una vivienda en Segovia y un inmueble rústico en Sotosalbos bajo régimen de proindiviso.

Por su parte, la vicepresidenta de la Junta en la última legislatura, la zamorana Isabel Blanco, declara dos viviendas de su propiedad en Zamora y en Madrid y un local en la capital zamorana, además de un saldo de 188.514 euros y un Mercedes Clase C 180 comprado en 2009.

En el caso del consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, tiene dos viviendas, una al 83 por ciento y otra al 50, en Valladolid, donde declara una plaza de garaje, junto a parte de una propiedad en herencia en Monzón de Campos. Además, tiene un saldo de 43.000 euros y 100.000 en fondos de inversión y tres coches.

El responsable de Sanidad, Alejandro Vázquez, declara depósitos bancarios por 293.436,72 euros, 410 acciones del Santander por 4.173 euros y dos planes de pensiones por 49.500 euros y 15.496 euros. Además, hace constar dos viviendas, un inmueble en pleno dominio en Burgos y una propiedad en régimen de multipropiedad, en Tudela de Duero; dos vehículos, un Renault Austral, adquirido en 2024, y un Citroën C3, adquirido en 2019. Y añade un préstamo hipotecario por 56.276,15 euros.

En el caso del consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, declara un saldo de 49.743 euros, 105.573 euros en fondos de inversión y 101 euros en acciones, además de una vivienda y otro inmueble en Segovia bajo el régimen de multipropiedad y un turismo adquirido en abril de 2026 que se encuentra en trámite de herencia yacente.

La portavoz del Grupo Popular y consejera de Empleo hasta la constitución de las Cortes en abril, Leticia García, declara una vivienda en Zamora, dos en Gema (Zamora) y un local en Morales del Vino. A esto suma casi 20.000 euros en cuentas bancarias, 488 en acciones, la mitad e un préstamo hipotecario de 133.800 euros y un coche.

Por su parte, la secretaria segunda de las Cortes y consejera de Educación también hasta abril, la soriana Rocío Lucas, declara la mitad de una vivienda en Valladolid, la mitad de 92.000 euros en el banco, tres coches también a medias, al igual que un préstamo de 25.000 euros.

El diputado por Valladolid y vicepresidente primero de la Diputación, Víctor Alonso Monge, declara tres viviendas en Valladolid y una en Fombellida de plena propiedad y dos inmuebles rústicos en Cevico y en Fombellida en este caso en régimen de nuda propiedad. En su declaración de bienes constan más de 20.000 euros en depósitos y más de 100.000 euros en fondos inversión y acciones.

Y la portavoz adjunta del Grupo Popular Mercedes Cófreces tiene dos viviendas en Palencia y de otra en Cófreces (Cantabria), tiena un saldo de 140.000 euros y dos vehículos, un Volswagen Passat comprado en 2001 y un Mercedes Benz GLA 180 de mayo 2023.

La que fuera secretaria en la Mesa de las Cortes y portavoz adjunta del Grupo Popular, Rosa Esteban, declara ingresos de 'Esteban Ayuso Abogados', una vivienda, un local y un inmueble rústico en Gomecello y otro de este tipo en Moriscos, y una vivienda y un inmueble rústico en multipropiedad en Gomecello, junto a una hipoteca de 120.000 euros, un saldo de 8.620 euros, una mutualidad de 29.700 euros y un Audi de 2012.

En el caso del procurador David Beltrán, alcalde de El Hoyo de Pinares (Ávila), tiene 6.759 euros, un préstamo de 1.533 euros y un Renault Espace adquirido en 2024 y el vallisoletano José María Eiros, catedrático de la Facultad de Medicina de la UVA, es propietario de una vivienda en la ciudad del Pisuerga y declara un inmueble rústico en multipropiedad en Mondoñedo (Lugo). Posee un Lancia Voyager adquirido en 2012 y no refleja saldos ni hipotecas.

Entre los que menos bienes declaran están los vallisoletanos Noemí Rojo, con un saldo de 1.900,76 euros, un BMW 320 matriculado en 2017 y un préstamo de 1.226,98 euros, y Borja del Barrio, con ingresos por servicios de arquitectura técnica y por alquiler de locales industriales, un saldo de 6.406,33 euros, un préstamo de más de 49.000 euros y una Triumph Bonneville T100 adquirida en 2017. Añade 3.000 euros en participación en sociedades, 1.281 euros en participación en entidades de crédito y 8.148,35 euros de un Plan de jubilacion.

María Pardo tiene dos viviendas al 50 por ciento en Valladolid y Madrid, una hipoteca de 209.000 euros y casi 15.000 euros en cuentas bancarias. Y el salmantino Ángel Porras refleja una vivienda en propiedad en Salamanca y otros inmuebles en Linares de Riofrío, 16.000 euros, acciones por 935 euros, una hipoteca de 229.000 euros, un préstamo de 21.000 euros y una moto.

María José Álvarez Casáis declara una vivienda en propiedad en León, 55.000 euros, un Mercedes adquirido en 2012 y un Suzuki en 2018 y el 20 por ciento en Hermanos Álvarez Casáis S.L. La también leonesa Elena Bollo de Miguel tiene una vivienda en la ciudad del Bernesga y de otros dos inmuebles en Priego (Cuenca), un saldo de 15.668.96 euros, 223 euros en acciones, un préstamo personal de 4.032,25 euros y dos vehículos, un Mercedes 500 S comprado en 2019 y una BMW 120 de 2025.

La burgalesa Marta Pilar Arroyo Ortega tiene una vivienda en la capital burgalesa y tres inmuebles de otro tipo, dos en Burgos y uno en Madrid, en los cuatro casos de su propiedad, como un vehículo del que no consta marca adquirido en 2008. En su declaración de bienes consta un saldo de 186.807,54 euros, un préstamo hipotecario de 74.325,61 euros.

En el caso del procurador por Zamora José Luis Barrigón, administrador de una empresa familiar, tiene el 50 por ciento de una vivienda y de una plaza de garaje en Benavente, además de acciones y depósitos por 70.000 euros, un saldo de 113.000 euros y un BMW cuya fecha de compra no consta.

María Belén Vélez Puente declara 29.656,78 euros, fondos en Renta 4 por 22.873,02 euros y dos cuentas en el Banco Santander con 15.000 y 5.901,94 euros. Posee una vivienda en pleno dominio en Miranda de Ebro, un Hyundai i-10 y seguros de vida por 50.000 y 9.600 euros.

Carmen Sánchez Bellota es titular de dos viviendas y otro inmueble Santa Marta de Tormes y en la provincia de Salamanca, y de un Mercedes 320-C y una Burgman-400. Elena Rincón Iglesias tiene 30.000 euros, una vivienda en Palazuelos de Eresma, una hipoteca y un vehículo, mientras que Cristina Sanchidrián Blázquez dispone de 96.000 euros en depósitos, 25.000 euros en ahorros, un plan de pensiones de 20.000 euros, un Mercedes C220 y préstamos hipotecarios por 350.000 euros, junto a la titularidad compartida de tres viviendas en Ávila y una en Madrid.

Ana Reyes San Millán incluye depósitos de 89.447,81 euros, acciones por 4.408,81 euros, patrimonio inmobiliario en Herrera de Pisuerga. Paloma Vallejo, vinculada a una empresa familiar de energías renovables y actividad agraria, posee 4.000 euros en depósitos, un Audi Q3, una vivienda en Valladolid y fincas rústicas en Valoria la Buena, Cigüñuela y Wamba, y María del Carmen Santillana declara fondos por 6.189,63 euros y 14.161,05 euros en un producto PIAS y un Audi A3 Sedán.