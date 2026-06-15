Pollán se marca como objetivos prioritarios elaborar el presupuesto de 2027 y cumplir los plazos del pacto PP-Vox

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al vicepresidente primero, Carlos Pollán, durante la toma de posesión de los miembros de su nuevo gobierno (PP-Vox) antes de encabezar la primera reunión del Consejo de Gobierno de la legislatura recién iniciada.EFE/Nacho Gallego

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El nuevo vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha situado como primer objetivo del nuevo Gobierno la elaboración del presupuesto autonómico para 2027, unas cuentas con las que la Comunidad no cuenta desde el año 2024, al tiempo que ha garantizado que asegurará el cumplimiento de plazos incluidos en el pacto de Gobierno de PP y Vox.

Tras jurar su cargo como nueva incorporación de Vox en el Gobierno de coalición, ha calificado esta medida como la más "urgente y necesaria" para poder desarrollar las políticas y acuerdos contemplados en el pacto alcanzado con el PP.

Pollán ha asegurado que afronta esta nueva etapa con "mucha ilusión" y con la intención de aportar la experiencia de los nuevos consejeros y la suya propia. Asimismo, ha manifestado su confianza en que el pacto de gobierno de coalición va a generar la estabilidad necesaria para Castilla y León de cara a los próximos cuatro años, con el propósito de no "defraudar" a los castellanos y leoneses, independientemente de si han votado o no a su formación.

De este modo, el vicepresidente primero ha incidido en que la prioridad principal es cumplir los plazos de ejecución del pacto fijados a partir de este año 2026 y de 2027 en adelante. A este respecto, ha detallado que desde el primer día trabajarán en la puesta en marcha de medidas como la desregulación, el plan de natalidad y la firma de convenios con otros países en el marco del desarrollo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería.