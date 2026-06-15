Suárez-Quiñones se marca como objetivo impulsar un Diálogo Social "potente", el empleo de calidad y la industria

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El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy que afronta con “ilusión” esta nueva etapa en la que pasa a gestionar un departamento muy relacionado con el “progreso económico” de Castilla y León. Su objetivo, explicó a Ical, es impulsar el mercado laboral, el desarrollo industrial y un Diálogo Social “potente”, que asegure la “paz social” por ser el escenario más favorable para la actividad empresarial.

Tras tomar posesión de su cargo, Suárez-Quiñones, que ha dejado de dirigir el área de Medio Ambiente, que asumió en 2015 con el expresidente Juan Vicente Herrera, sostuvo que en las siguientes jornadas revisará las estructuras y equipos de su nueva consejería, aunque “sin ánimo de cambiar por cambiar", por lo que seguirá contando con las personas que considere necesarias para cumplir con el programa de gobierno con “eficacia” y “eficiencia”.

En ese sentido, el consejero evitó el “triunfalismo” y abogó por seguir trabajando para que siga creciendo el empleo, aunque señaló que se encuentra en “máximos” al haber más gente trabajando que nunca y marcar cifras “récord” la afiliación a la Seguridad Social. Ahora, indicó, es el momento de apostar por la calidad, pero también por los planes de empleo locales y las políticas activas de empleo.

De esta forma, Suárez-Quiñones comprometió un refuerzo del Servicio Público de Empleo para atender a los colectivos que tienen más dificultades para encontrar trabajo como los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres, los parados de larga duración o los mayores de 45 años, entre otros. También, puso el acento en el apoyo a la denominada economía social y los centros especiales e empleo.

Asimismo, el consejero priorizó las políticas en materia de industria por su contribución al crecimiento económico de Castilla y León. Para ello, abogó por la ejecución de los planes territoriales de fomento que están aprobados, que recordó conllevan medidas de acompañamiento para las empresas.

Otro de los ejes que el leonés consideró “estratégico” fue el comercio por su carácter vertebrador y por ser un “factor” de convivencia entre el medio rural y el urbano. De esta forma, consideró necesario apoyar al sector local y de proximidad porque con ello -recordó- se puede luchar contra la despoblación.

Finalmente, Suárez-Quiñones calificó de “acierto” que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, incorporará Universidades a este departamento, porque con ello tratarán de atraer y retener el talento, así como su vinculación con el mundo económico. Una de las primeras medidas será implantar la gratuidad de la primera matrícula en las universidades públicas para los alumnos empadronados, además de avanzar en la mejora de infraestructuras.