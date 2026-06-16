La primera medida de Mañueco: crea un órgano especial para la lucha contra los incendios

Publicado por Europa Press / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El primer Consejo de Gobierno de la Junta de CyL, reunido ayer tras la toma de posesión de los dos vicepresidentes y de los consejeros, ha acordado la creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales que estará adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Energía y que ocupará Ángel Sánchez Martín, hasta ahora jefe del Servicio de Incendios.

La dirección general se crea ante la cada vez mayor virulencia, intensidad y capacidad destructiva de los fuegos «una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el periodo estival», estaca la Junta.

Este acuerdo ratifica el compromiso del nuevo Ejecutivo autonómico de reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España. Para ello el Consejo de Gobierno ha modificado la actual estructura orgánica para crear un órgano directivo central con rango de dirección general para el ejercicio de las competencias en esta materia «y de reordenar, en consecuencia», las atribuciones de los restantes órganos directivos centrales de la Consejería que dirigirá la popular María González Corral que releva en el cargo a Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Al frente de la Dirección General estará Ángel Sánchez Martín, ingeniero de Montes y actual jefe del Servicio de Incendios de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que desde 2008 hasta la actualidad ha desempeñado también funciones de jefe de jornada de incendios forestales en las campañas de verano.

La Junta ha precisado que la creación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios Forestales responde a la necesidad de impulsar actuaciones y medidas de prevención frente a los incendios y de reforzar la gestión de los medios necesarios para su extinción con una mayor y más concreta especialización.

Castilla y León cuenta con la mayro superficie forestal de España, que ocupa el 54,5 % de su territorio, algo que para la Junta ·hace necesario reforzar su protección fernte a los riesgos derivados de los incendios forestales» que pueden afectar no sólo a importantes masas forestales de alto valor ecológico sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas.

Además, Mañueco ha decidido que la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, sea la encargada de sustituirle en primer lugar, en caso de ausencia, por delante del vicepresidente primero, Carlos Pollán. Y aunque tiene asignadas competencias en protección ciudadana y seguridad pública, coordinación de policías locales y emergencias de Protección Civil, espectáculos públicos y actividades recreativas, ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, suelo, arquitectura, vivienda y rehabilitación, mujer e igualdad de oportunidades se adscribirán orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, sin perjuicio de que dependan de ella y de que podrá gestionar expedientes de contratación, créditos presupuestarios, conceder subvenciones o firmar convenios de colaboración. Así lo recoge el decreto del presidente del pasado sábado 13 de junio que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

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