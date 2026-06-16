Un muerto tras ser aplastado por un montacargas en unas obras en la calle Igualdad de Burgos

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Un hombre de 85 años ha muerto este martes en Burgos capital aplastado por el montacargas de unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad.

El accidente ha tenido lugar pasadas las nueve de la mañana cuando, por causas que se investigan, el montacargas ha aplastado a la víctima, un peatón que pasaba por debajo de la obra, ha explicado a los periodistas el comisario jefe de la Policía Nacional de Burgos, José Carlos Donoso.

El suceso, que investigan tanto Policía Judicial como la Inspección de Trabajo, se ha producido en la obra de una fachada en un bloque de viviendas de la calle Igualdad, en el barrio de Gamonal, con un montacargas de los que sube y baja los materiales, ha indicado Donoso.

Según ha informado el servicio de Emergencias del 1-1-2 en Castilla y León, a las 9.15 horas se ha comunicado que un hombre -del que inicialmente el 1-1-2 informó de que tenía 65 años- había resultado herido tras ser aplastado por un montacargas.

Con esta información, el servicio de Emergencias dio aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que se personaron en el lugar del accidente aunque solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

Tras el accidente, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el protocolo para atender a los familiares del fallecido.