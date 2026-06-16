La Junta avanza en el dispositivo de seguridad para el eclipse solar del próximo 12 de agosto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha mantenido esta mañana una nueva reunión en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León para avanzar en la planificación y coordinación de las medidas de seguridad previstas con motivo de la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto en los puntos de observación recomendados de la provincia.

Se recuerda que los lugares de observación recomendados en León son León capital, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Destriana, Garrafe de Torío (Valderilla y San Feliz), Noceda del Bierzo, Astorga (Santa Catalina) y Sabero.

Asimismo, desde el Cecopi se insiste en la importancia de seguir una serie de recomendaciones de autoprotección para disfrutar de este fenómeno astronómico con seguridad.

La semana del 12 de agosto coincide con el periodo de mayor riesgo estadístico de incendios forestales. Por ello, se recomienda elegir espacios abiertos y despejados para la observación, evitando zonas arboladas y los espacios integrados en la Red de Áreas Naturales Protegidas.

Se aconseja planificar los desplazamientos con antelación y tener en cuenta la posible afluencia masiva de personas, especialmente en los trayectos de regreso.

El eclipse debe observarse únicamente con protección ocular homologada. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños oculares graves e irreversibles. Se recomienda comprobar que las gafas utilizadas cuentan con la certificación ISO 12312-2 y el marcado CE.

Asimismo, no deben utilizarse telescopios, prismáticos, cámaras fotográficas u otros dispositivos ópticos sin filtros solares certificados específicamente para este fin.

Para resolver cualquier duda y facilitar información actualizada a la ciudadanía, la Junta de Castilla y León ha habilitado el portal específico jcyl.es/eclipse, donde pueden consultarse recomendaciones sanitarias, culturales, de movilidad y de protección visual relacionadas con este acontecimiento