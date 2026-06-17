El nuevo plan para el fuego es analizar los macroincendios y confiar en menos calor

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Ángel Sánchez Martín, tomó ayer posesión de su cargo en la nueva Consejería de Medio Ambiente y Energía, departamento al que se encuentra adscrito, en un acto en que avanzó que se aplicará el conocimiento adquirido durante los incendios de los últimos años, algunos de especial virulencia, para «anticiparse» al fuego este verano.

Sánchez Martín, que juró su cargo en presencia de la consejera, María González Corral, admitió que su equipo se enfrenta a «muchos retos, porque todo evoluciona», y se refirió las «situaciones bastantes intensas y complicadas» del verano. «Hemos aprendido bastante del análisis de estos incendios en estos años y aplicaremos este conocimiento para empezar a trabajar», manifestó.

El nuevo responsable de la prevención y lucha contra incendios apuntó que las previsiones de este verano son «como todos los años», en un ejercicio con «bastantes precipitaciones» en invierno y primavera, que ha generado «mucha vegetación accesible a la ignición, con gran cantidad de combustible», algo que «casi es lo de menos». En todo caso, señaló que el verano «dependerá de las condiciones meteorológicas». «Si son como las del año pasado, ya evaluadas, nos intentaremos anticipar», comentó el nuevo director general.

Sobre la composición del operativo, integrado por más de 5.000 profesionales, 35 medios aéreos, 220 cuadrillas terrestres y helitransportadas, más de 420 recursos de tierra, 15 drones y 322 puestos y cámaras de vigilancia distribuidos por toda la Comunidad, admitió que «todavía queda alguna cuadrilla que se está acabando de incorporar sobre todo lo que se ha ido contratando, en línea con todos los compromisos adquiridos desde el año pasado». Sobre ello, González Corral aclaró que dará explicaciones en su comparecencia sobre la política de su departamento en las Cortes en esta legislatura, que tendrá lugar durante «las próximas semanas».

La consejera González Corral destacó la relevancia de la creación de esta Dirección General, «la primera media» tomada por el nuevo Gobierno en la XII legislatura. «Su objetivo es reforzar la prevención, planificación y respuesta frente a los incendios forestales, es decir, reforzar la protección del inmenso patrimonio natural que tenemos», resumió.

Corral indicó que los incendios forestales son una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival. Además, se refirió a su intensidad, virulencia y capacidad destructiva como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y factores antrópicos y fisiográficos.

Recordó que la Comunidad cuenta con la mayor superficie forestal de España, que representa el 54,5 por ciento de su territorio, lo que hace «necesario reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas». Consideró necesario este nuevo órgano directivo central y «reordenar» las atribuciones de los restantes órganos directivos de la Consejería.

En este sentido, consideró que la llegada del comienzo del periodo de peligro alto de incendios forestales, desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre, así como la “necesidad de impulsar actuaciones y medidas de prevención” y “reforzar la gestión de los medios necesarios para su extinción, con una mayor y más concreta especialización, hace necesaria la inmediata modificación de la estructura orgánica vigente de la Consejería”, con el fin de crear un órgano directivo central con rango de Dirección General para el ejercicio de estas competencias y “de reordenar”, en consecuencia, las atribuciones de los restantes órganos directivos centrales de la Consejería.

“Y que mejor que Ángel Sánchez para el cargo, que constituye la mejor garantía”, trasladó la consejera, quien recordó su formación como ingeniero de montes y su desempeño en distintas responsabilidades vinculadas al sector. Su nombramiento responde, dijo, al “mérito, reconocimiento técnico y vocación de servicio público”. “Seguro que ejercerás esta responsabilidad con el mismo rigor que a lo largo de tu carrera. Cuentas con un gran equipo humano que trabaja cada día para proteger los montes”, expuso González Corral.

Así, comentó que la máxima del departamento “será ofrecer soluciones en el territorio, con una gestión cercana, basada en el conocimiento técnico, la anticipación, junto a los profesionales y la sociedad, para proteger uno de los tesoros más valiosos que tenemos”. “Te deseo lo mejor”, confió la consejera, quien se mostró segura de que el “trabajo y conocimiento” de Sánchez propiciará los “éxitos” de la nueva Dirección General.

Por último, replicó algunas de las palabras formuladas el lunes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la toma de posesión de los consejeros. “El presidente nos recordó que la obligación como servidor público es actuar con rigor, ejemplaridad, pasión y sentido común, manteniendo los despachos a pie de calle”, recordó González Corral, quien expuso que “ese principio alcanza especial relevancia en un ámbito como el patrimonio natural, que es de todos”.