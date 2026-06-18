Se hunde un pilar del puente sobre el Duero en la N-122

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La Diputación de Zamora demolerá el puente sobre el río en la carretera provincial ZA-P-2102, en el tramo que comunica la carretera la N-122 con Granja Florencia, después de que se hundiera un metro el pilar central. El aviso fue recibido a las seis de la mañana de ayer miércoles por los servicios provinciales y, tras la inspección de los técnicos del área de Obras, se constató la grave afección estructural en el puente, lo que obligó al corte total del tráfico.