La Junta da los primeros pasos para la elaboración de los presupuestos de 2027

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León abre su mandato con los primeros pasos para la elaboración de los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y de Medidas, que lo acompaña.

Las primeras tareas relativas al diseño de los presupuestos para 2027 comenzarán hoy viernes con el envío de las previsiones de ingresos y gastos por parte de las diez consejerías y la Vicepresidencia Segunda, según informó Carlos Fernández Carriedo. En ese sentido, la base de las nuevas cuentas, según explicó, será el acuerdo de gobierno que incorpora en total 324 medidas y el discurso de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que fue apoyado por las Cortes. El objetivo, señaló, es «traducir ese programa» a «cifras y números», lo que admitió va a exigir un «esfuerzo» para que haya un presupuesto «equilibrado» entre ingresos y gastos.

Asimismo, el portavoz sostuvo que el pacto recoge algunas medidas ya planteadas con anterioridad, ya sea en los presupuestos de 2026 que no se aprobaron, o durante la pasada campaña electoral de las autonómicas. De esta forma, indicó que se incorporará el «recorte» de impuestos, así como otras iniciativas en materia de gastos como la gratuidad de la primera matrícula universitaria o las ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir, entre otras.

La primera de tarea que se marca la Junta es el cálculo del escenario de ingresos del anteproyecto de presupuestos. De esta forma, los diferentes centros directivos deben remitir la previsión de ingresos correspondiente a 2027 en su ámbito de competencias. Asimismo, se incluirán las cifras provisionales de las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica que se comuniquen por parte del Ministerio de Hacienda en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que habitualmente se celebra a finales de julio.

También, Economía y Hacienda recabará de las diferentes consejerías las propuestas normativas susceptibles de ser incluidas en materia presupuestaria, financiera y administrativa. El texto consolidado del anteproyecto de Ley de Medidas se remitirá para su informe al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo Consultivo de Castilla y León.

Igualmente, se iniciará la elaboración del cuadro macroeconómico, que recoge la previsión de crecimiento de la economía, el déficit público y la evolución del empleo, para fijar el límite de gasto no financiero, conocido como «techo de gasto», y los estados numéricos del proyecto de presupuestos.