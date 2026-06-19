Najwa Nimri, la actriz que nunca deja indiferente y que se pondrá en la piel de Isabel Carrasco: quién es

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Najwa Nimri es una actriz y cantante española, y también uno de los rostros más reconocibles de la industria nacional del cine y la televisión desde hace décadas. Experiencia que aprovechará para representar a Isabel Carrasco en una producción original de Amazon Prime Video. Y es que, si algo le caracteriza, es ser una de las artistas más difíciles de encajar en una sola etiqueta.

Nacida en Pamplona en 1972, ha desarrollado una carrera con una presencia muy asociada a personajes intensos, voz propia y una imagen pública que mezcla éxito, misterio y franqueza. En este perfil repasamos quién es, qué la ha hecho tan influyente y por qué sus declaraciones y gestos suelen convertirse en noticia.

Najwa Nimri empezó a hacerse fuerte en el cine a finales de los años 90, con títulos que la colocaron enseguida en el radar de la industria, como su potente debut 'Salto al vacío'. Entre los trabajos más citados por la crítica y la propia filmografía figuran Abre los ojos, Los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo, además de su faceta musical y su vinculación a proyectos como Najwajean. Con el tiempo, dio el salto a la televisión y encontró un nuevo territorio donde consolidó su popularidad, especialmente con Vis a vis y La casa de papel.

Ese recorrido explica por qué sigue siendo una figura tan útil para series y campañas promocionales: transmite autoridad, ambigüedad y fuerza en pantalla. También ha sabido sostener una trayectoria irregular en lo público, sin construir una imagen amable al uso. Al contrario, muchas veces ha reforzado la idea de que no está interesada en caer bien, sino en ser fiel a su manera de expresarse.

La polémica que más ruido hizo

Si hay un episodio que resume su relación con la fama, fue el choque con la prensa tras los Premios Goya de 2021. Tras la gala, Najwa Nimri tuvo un enfrentamiento con la prensa en la zona de entrevistas y el photocall. Reporteros y fotógrafos intentaron acercarse para hacerle preguntas y tomar fotos, y ella reaccionó con actitud muy brusca: se negó a hablar, hizo gestos agresivos y en un momento empujó una cámara y dijo frases como “no me voy a quedar aquí” y “no tengo que dar explicaciones”. La situación se grabó y se difundió rápidamente en redes y medios.

Najwa Nimri, en un evento organizado por NetflixGetty Images for Netflix

Días después, Najwa Nimri se disculpó públicamente. En declaraciones recogidas por RTVE, dijo que su reacción fue “lamentable”, reconoció que cometió un error y pidió disculpas a los periodistas afectados. Aclaró que no era su intención agraviar a nadie, pero que en ese momento estaba bajo mucha presión y no respondió con la calma debida.

'Mataleón', su nuevo proyecto

Najwa Nimri ahora protagoniza Mataleón, una miniserie original de ficción de Amazon Prime Video que narra el asesinato de la expresidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, a manos de una madre y su hija en mayo de 2014. La obra, escrita por Lucía Carballal, Laia Foguet y María Bastós, consta de solo cuatro capítulos y se enmarca en el género true crime, siendo uno de los estrenos clave de la plataforma para los próximos meses mientras celebra su décimo año de producciones originales en España.

Por qué interesa tanto

Najwa Nimri interesa porque combina carrera, carácter y relato público. No es solo una actriz conocida; es una intérprete que ha sabido convertir su personalidad en parte de su marca, algo poco habitual y muy eficaz en la televisión actual. Además, su perfil conecta con un tipo de audiencia que valora a las figuras con opinión, incluso cuando incomodan.

Su nombre sigue funcionando porque reúne tres cosas: prestigio, presencia y polémica. Y en la era de TikTok, la televisión viral y los clips cortos, esa mezcla sigue siendo muy poderosa.