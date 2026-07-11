El incendio forestal de Caboalles de Arriba baja a nivel 0 de gravedad

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

El incendio forestal declarado el pasado martes de Caboalles de Arriba baja al Índice de Gravedad Potencial 0.

En concreto, en el incendio de Caboalles, que fue originado por rayos, se mantiene un operativo formado por más de una decena de medios. Entre ellos están: un agente medioambiental, cinco cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, dos brigadas ELIF/BRIF y un medio aéreo.

En cuanto al fuego en El Barraco, desde primera hora de la mañana estuvieron actuando en la zona, ya con la incorporación de medios aéreos, tres helicópteros, un técnico, siete agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, siete autobombas y tres unidades helitransportadas.

Así, por la tarde, junto a dos medios aéreos, se desplegaron por el perímetro del incendio un técnico, ocho agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, ocho autobombas, tres unidades helitransportadas, así como otras dos dotaciones terrestres, una de ellas del Cuerpo de Bomberos de Ávila.

Hay que recordar que el incendio se originó poco después de las 12 horas del viernes, por causas aún desconocidas. Ayer, incluso, alcanzó el nivel 2 de gravedad.