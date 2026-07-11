Incendio forestal de nivel 1 de gravedad declarado en Villarrobejo (Palencia)

Publicado por Agencias Palencia Creado: Actualizado:

Un incendio forestal ha sido declarado este sábado de Índice de Gravedad Potencial y Situación Operativa 1 en la localidad palentina de Villarrobejo, según ha informado la Junta de Castilla y León.

El fuego se ha originado a las 17.40 horas y se ha elevado a nivel 1 de gravedad al poner en peligro masas arboladas de más de 30 hectáreas. También se ha tenido en cuenta la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

En el lugar se encuentra más de una veintena de medios aéreos y terrestres, incluidos dos técnicos, seis agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, dos brigadas ELIF y BRIF y dos helicópteros e hidroaviones, ademas de bomberos.