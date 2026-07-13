La Junta convoca 381 plazas fijas de funcionarios para reforzar servicios

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia convocará antes de que finalice el mes de julio 381 plazas de funcionarios de carrera, por el sistema de oposición y en turno libre, correspondientes a distintos cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad. De estas 381 plazas, una parte de las convocatorias ya se ha publicado esta misma semana en el Boletín Oficial de Castilla y León, y su plazo de presentación de solicitud continúa abierto. El resto se irá publicando a lo largo de las próximas semanas hasta completar la totalidad de la oferta prevista antes de que finalice julio.

Entre las plazas a convocar destacan las 99 de la Escala de Veterinarios del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, fundamentales para el desarrollo de funciones relacionadas con la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el apoyo al sector ganadero de Castilla y León. Asimismo, se convocarán 86 plazas del Cuerpo de Gestión y 81 del Cuerpo Superior, destinadas a seguir reforzando el funcionamiento de la Administración autonómica y la prestación de servicios a los ciudadanos.

La convocatoria también incluye 50 plazas de la Escala de Farmacéuticos del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, que desempeñan funciones esenciales en el ámbito de la salud pública y del control farmacéutico, además de 30 plazas ya convocadas para personal médico (21 de la Escala Sanitaria de Médicos y 9 de la Escala Sanitaria de Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa), así como 18 plazas para ATS o Diplomados Universitarios en Enfermería. Y también convoca otros perfiles técnicos especializados, como Inspectores de Consumo, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Geólogos y Químicos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que “la convocatoria de estas plazas responde al compromiso de la Junta de Castilla y León con unos servicios públicos cada vez más eficaces y con una administración preparada para afrontar los retos presentes y futuros, incorporando nuevos profesionales altamente cualificados e impulsando el rejuvenecimiento de las plantillas”.