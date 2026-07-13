La Junta convoca 381 plazas fijas de funcionarios para reforzar servicios
La Consejería de la Presidencia convocará antes de que finalice el mes de julio 381 plazas de funcionarios de carrera, por el sistema de oposición y en turno libre, correspondientes a distintos cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad. De estas 381 plazas, una parte de las convocatorias ya se ha publicado esta misma semana en el Boletín Oficial de Castilla y León, y su plazo de presentación de solicitud continúa abierto. El resto se irá publicando a lo largo de las próximas semanas hasta completar la totalidad de la oferta prevista antes de que finalice julio.
Entre las plazas a convocar destacan las 99 de la Escala de Veterinarios del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, fundamentales para el desarrollo de funciones relacionadas con la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el apoyo al sector ganadero de Castilla y León. Asimismo, se convocarán 86 plazas del Cuerpo de Gestión y 81 del Cuerpo Superior, destinadas a seguir reforzando el funcionamiento de la Administración autonómica y la prestación de servicios a los ciudadanos.
La convocatoria también incluye 50 plazas de la Escala de Farmacéuticos del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, que desempeñan funciones esenciales en el ámbito de la salud pública y del control farmacéutico, además de 30 plazas ya convocadas para personal médico (21 de la Escala Sanitaria de Médicos y 9 de la Escala Sanitaria de Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa), así como 18 plazas para ATS o Diplomados Universitarios en Enfermería. Y también convoca otros perfiles técnicos especializados, como Inspectores de Consumo, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Geólogos y Químicos.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que “la convocatoria de estas plazas responde al compromiso de la Junta de Castilla y León con unos servicios públicos cada vez más eficaces y con una administración preparada para afrontar los retos presentes y futuros, incorporando nuevos profesionales altamente cualificados e impulsando el rejuvenecimiento de las plantillas”.