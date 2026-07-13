Puente contra el nuevo líder juvenil del PP por hablar de «Fachadolid"

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha reprochado este domingo que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), no defendiera a la ciudad cuando el nuevo presidente de Nuevas Generaciones (NNGG), Ignacio Dancausa, se refirió a ella como "Fachadolid".

"El alcalde de Valladolid no saldrá a defender a su ciudad de este insulto. ¿Y sabéis por qué? Porque no lo considera un insulto. Es tan facha que está encantado de que a su ciudad la llamen así. Eso y que jamás alzará la voz contra nadie del PP", ha publicado Puente en su perfil de X.

Dancausa fue elegido con el 96,5% de los votos en una candidatura única durante el XVI Congreso de NNGG, celebrado este viernes y sábado en la capital vallisoletana, arropado por numerosos dirigentes del PP, como su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del PP CyL, Alfonso Fernández Mañueco y el regidor vallisoletano, entre otros.

"Valladolid, o 'Fachadolid' como me gusta a mí llamarlo, será testigo del inicio de la edad dorada de Nuevas Generaciones", aseguró el líder de la organización juvenil al inicio de su primera intervención, que tuvo lugar este viernes en el Centro Cultural Miguel Delibes de la capital vallisoletana.

El término, popularizado en un reportaje de la revista Interviú de 1981, hacía referencia a la violencia de extrema derecha durante el inicio de la década de los años 80, en particular tras el atentado del café El Largo Adiós, considerado de izquierdas, en el que una personas resultado herida de gravedad.