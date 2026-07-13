Baja a gravedad 0 el fuego de Vanidodes
Medio Ambiente rebaja a nivel 0 el incendio de Vanidodes tras calcinar tres hectáreas en la provincia de León
La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio forestal de Vanidodes (León), según han informado a Europa Press fuentes de Medio Ambiente.
El fuego, que ha calcinado hasta el momento tres hectáreas de matorral, se originó a las 20.50 horas del sábado por causas que se encuentran en investigación y se elevó a IGR 1 a las 22.22 horas del mismo día.
En su extinción trabajan un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres y un bulldozer, según las mismas fuentes.