Blanco impondrá arraigo en el empadronamiento para ayudas al alquiler

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La Junta incluirá en las próximas convocatorias de las ayudas al alquiler el principio de «progresividad» y el arraigo vinculado al empadronamiento, para que aquellos que reciban prestaciones públicas acrediten, «sea cual sea su procedencia», una vinculación «legal, efectiva y estable» con Castilla y León. Además, se incrementarán las cuantías para jóvenes y habitantes del medio rural. Son algunas de las novedades que avanzó ayer la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, durante su comparecencia ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para informar a petición propia del programa de actuaciones de los centros directivos dependientes funcionalmente de su área en esta legislatura.

Blanco creará un portal de suelo público que facilite su «inmediata» puesta a disposición y construirá al menos 5.000 viviendas protegidas durante esta legislatura. Detalló una mejora en las condiciones de acceso al mercado hipotecario para los jóvenes mediante la ampliación de la línea de avales del Programa «Mi Primera Vivienda». El Ejecutivo elevará el porcentaje de capital garantizado del 17,5 por ciento al 20 por ciento, lo que permite a este colectivo acceder «al cien por cien del préstamo, reduce el ahorro previo necesario y favorece la emancipación». Y ha anunciado nuevas políticas para personas de hasta 40 años que incluyen bonificaciones fiscales, la creación de la cuenta ahorro vivienda joven y un descuento de hasta 30.000 euros del precio de compra de inmuebles de promoción pública en el medio rural, en colaboración con las diputaciones provinciales.

Isabel Blanco ha insistido en su comparecencia para detallar los compromisos del Gobierno formado por PP y Vox para los próximos cuatro años su compromiso con la lucha contra la violencia machista. «Quiero proclamar con absoluta claridad nuestro firme compromiso con la lucha contra la violencia machista», ha defendido.

Durante su intervención ha destacado la prioridad del Ejecutivo autonómico por avanzar hacia una igualdad «real y efectiva entre mujeres y hombres», además de «consolidar» las medidas de protección para las víctimas de la violencia machista.

La viceportavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez, le ha culpado de «pactar» con quien niega este tipo de violencia, en referencia a Vox.