Castilla y León creará el 012 Retorno para informar a ciudadanos interesados en regresar a la Comunidad

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha asegurado este martes que en los próximos seis meses se creará el servicio 012 Retorno, un servicio que ofrecerá un acompañamiento "personalizado" a los castellanos y leoneses residentes en el exterior que estén interesados en regresar a su tierra de origen.

Así lo ha avanzado el consejero 'popular' como "una de las principales novedades de su área en materia de atención a la ciudadanía de Castilla y León residente en el exterior.

El servicio 012 Retorno funcionará como una nueva extensión especializada del teléfono autonómico de información administrativa y ofrecerá un acompañamiento personalizado a los castellanos y leoneses residentes en el exterior que deseen regresar a la Comunidad. Además de resolver consultas, este servicio "mantendrá una actitud proactiva mediante el seguimiento periódico de los interesados para orientarles durante todo el proceso de retorno y facilitar su reincorporación personal y profesional a Castilla y León".

Ofrecerá, ha detallado González Gago, "no sólo información de las subvenciones existentes para ese retorno, sino una atención y ayuda personal continuada y permanente, facilitando de manera efectiva su regreso a Castilla y León".

El "compromiso" de la Junta con los castellanos y leoneses en el exterior, ha recalcado, se verá reforzado mediante el impulso "decidido" de políticas de retorno, como el programa 'Pasaporte de vuelta', que priorizará especialmente al medio rural, a los jóvenes, a las familias y a las personas con discapacidad, y garantizará además "un adecuado y profesional acompañamiento en su integración social".

Regreso de 1300 personas con 'Pasaporte de vuelta'

Ha recordado el consejero que en 2023 la Consejería de la Presidencia puso en marcha una segunda línea de actuación dentro del Programa Pasaporte de Vuelta. Una línea dirigida a castellanos y leones que querían regresar a su casa desde otras Comunidades Autónomas. Una línea que solo podemos calificar como exitosa, y que ya ha permitido el regreso de 476 personas en 3 convocatorias.

Este programa ha facilitado el retorno a Castilla y León, a su tierra, a un total de más de 1.300 personas, casi un 65% de ellos menores de 35 años. El importe de las ayudas de este programa, tanto en su línea de retorno desde el extranjero como desde otras Comunidades Autónomas, parte de 2.500 euros para las personas de 35 años o más, y de 3.500euro para las personas menores de 35 años, y llega hasta los 6.600 euros.

Asimismo, ha señalado que consolidarán el programa 'Volver a Castilla y León', que incentivará tanto el emprendimiento como la contratación por cuenta ajena, favoreciendo el retorno del talento y la generación de oportunidades en nuestra Comunidad. "Queremos que el talento castellano y leonés que un día emigró emprenda la vuelta", ha recalcado.

Además, se concederá un mínimo de 5.000 euros a aquellos retornados que comiencen un negocio en nuestra tierra, y una cuantía igual a aquellas empresas de Castilla y León que contraten a oriundos castellanos y leoneses por cuenta ajena.

La Junta pondrá también en marcha nuevas iniciativas dirigidas a fortalecer los vínculos con la comunidad castellana y leonesa en el exterior y con los jóvenes. Entre ellas, promoverá actividades recreativas compartidas entre quienes residen dentro y fuera de la Comunidad, como campeonatos de videojuegos y otras iniciativas de participación.

González Gago ha recordado el trabajo con los castellanos y leoneses residentes en el exterior para "reforzar sus vínculos con su tierra de origen" a través de los programas de retorno temporal, que contribuyen "a mantener vivo el sentimiento de pertenencia mediante el contacto con nuestras raíces, tradiciones y cultura", mediante tres programas que abarcan "todo el abanico poblacional.

Asimismo, la Junta mantendrá y reforzará el apoyo a los centros de Castilla y León en el exterior, "el lugar de encuentro de nuestros ciudadanos", en Cuba, Argentina, Miami, Brasil, Chile, Méjico, Guatemala y Uruguay.