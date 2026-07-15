Carriedo anuncia asistentes de IA para ayudar a los trabajadores públicos

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El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anunció ayer que incorporarán los próximos años «asistentes de inteligencia artificial para facilitar y optimizar el trabajo de los empleados públicos, y contribuir a asegurar la legalidad de todas las actuaciones» de contratación.

Carriedo, que compareció en las Cortes para desgranar su programa de gobierno para la legislatura, expuso que esos asistentes se incorporarán en el sistema informático de contratación administrativ, «una vez conseguida la plena adecuación a las exigencias de la Administración electrónica, e implantadas durante la pasada legislatura nuevas técnicas de automatización y robotización».

En materia de contabilidad, incidió en que proseguirán modernizando el Sistema de Información Contable de Castilla y León (Siccal) y concretó además que se está desplegando de manera progresiva la implantación de la firma electrónica en la totalidad de los documentos contables, lo que «no solo garantiza su plena validez jurídica, sino que también simplifica la tramitación administrativa y reduce cargas burocráticas». «Un salto cualitativo en términos de trazabilidad, seguridad y transparencia», dijo.

A lo largo de la legislatura se comprometió a culminar la implantación del expediente contable electrónico, que «permitirá integrar en un único flujo digital todas las fases de tramitación de los expedientes contables». «Se acortarán significativamente los plazos de reconocimiento y pago de las obligaciones, incrementando la eficacia de la gestión pública», comentó.

Por otra parte, anunció que antes de finalizar este año, aprobarán el Plan Estadístico 2026-2029, que según su actual versión que ha superado el trámite en gobierno abierto, constará de 273 operaciones estructuradas en 23 áreas, que abarcan «la totalidad de los aspectos de la realidad» de la Comunidad.

Carriedo apeló al resto de grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Mixto) a que se unan en su rechazo al modelo de financiación autonómica pactado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

«Nos opondremos a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos de primera y de segunda categoría, porque supondría la quiebra del derecho de todos los españoles», manifestó el consejero de Economía y Hacienda durante su comparecencia en las Cortes autonómicas para presentar su programa para esta legislatura.