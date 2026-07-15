Gago anuncia las leyes de la Concordia y la Función Pública

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha señalado ayer en las Cortes autonómicas que en este primer año de Legislatura, se promoverá la aprobación de la Ley de Concordia —con el mismo título de la que PP y Vox no llegaron a sacar adelante en 2024— y de una Ley de Función Pública.

Estas dos normas son algunos de los compromisos de legislatura que ha manifestado González Gago en su comparecencia en comisión en las Cortes de Castilla y León para presentar el programa de su área, además de la aprobación de otras dos leyes como las de Transparencia y la de Creación del Consejo de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. El consejero popular ha recordado que los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Vox, han acordado aprobar en este primer año de legislatura una Ley de Concordia, que «supere y actualice el marco normativo vigente», y «garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León, y así lo haremos».

Cabe recordar que el ejecutivo autonómico que formaron también PP y Vox entre los años 2022 y 2024 llegó a registrar en las Cortes de Castilla y León un texto de Ley de Concordia que no llegó a salir adelante tras la ruptura del acuerdo de gobierno en julio de 2024. De hecho, el Grupo Popular votó en contra de la toma en consideración de la misma unos meses después.

En su comparecencia, González Gago ha recordado que Castilla y León tiene también «una historia reciente, la de los últimos 50 años, ya en un sistema democrático, en la que el peso de Castilla y León no puede ni debe olvidarse, y de la que nos sentimos profundamente orgullosos». La socialista Esther Pérez censuró la intervención del consejero ya que consideró planteó las “mismas promesas” pendientes. El viceportavoz del Grupo Mixto, el ‘leonesista’ Luis Mariano Santos aseguró que a González Gago se le puede exigir “algo más que buena voluntad”, tras ver “muchas sobras y alguna luz” en su intervención. “El papel es verdad que lo aguanta todo”, dijo.

Más allá de la mejora de la financiación local, pidió eliminar los convenios bilaterales que a su juicio sirven para la “compra” de “alcaldes y voluntades”.