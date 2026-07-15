La Junta elaborará un nuevo Plan Forestal y creará 'Castilla y León Naturalmente' para gestión de áreas naturales

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La Consejería de Medio Ambiente y Energía elaborará un nuevo Plan Forestal Integral para la gestión activa, aprovechamiento y conservación de los montes y pondrán en marcha la iniciativa 'Castilla y León Naturalmente' para gestionar la red de áreas naturales.

Así lo ha anunciado la consejera del ramo, María González Corral, durante su comparecencia en las Cortes para explicar las principales líneas de actuación que llevará a cabo en la próxima legislatura.

En concreto, González Corral ha anunciado la elaboración de un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León orientado a la gestión activa, el aprovechamiento y la conservación de los montes a la vez que se garantiza el abastecimiento de la industria forestal y se favorecen "montes mejor cuidados y preparados frente a los retos del futuro".

La titular de Medio Ambiente ha señalado que será un instrumento de planificación "a largo plazo" que permitirá aprovechar oportunidades de empleo y riqueza para los municipios forestales, así como afrontar los nuevos retos y la gestión integrada del riesgo de incendios.

En el marco de este plan, se pretende impulsar la movilización de recursos para incrementar el valor de la producción forestal con la consideración de madera, biomasa, resina, piñón, castaña, setas, corcho, pastos y otros recursos como los propios servicios ecosistémicos con valor de mercado.

Por otro lado, la consejera ha marcado como objetivo potenciar la oferta de la madera y la modernización de la industria forestal de primera transformación como sector estratégico en la Comunidad.

A este respecto, González Corral ha recordado que Castilla y León cuenta con más de 1.000 empresas vinculadas al sector forestal, la mayoría de pequeño tamaño e instaladas en el medio rural, que proporcionan empleo a más de 10.000 trabajadores y generan un valor agregado de más de 1.500 millones de euros.

Así, ha señalado que se convocará al sector para realizar un primer análisis y definir conjuntamente acciones que lleven a cumplir con este objetivo y, de forma específica, ha asegurado que se va a potenciar la construcción con madera en Castilla y León como "oportunidad estratégica" para "movilizar recursos, descarbonizar la edificación, generar cadenas de alto valor añadido y aportar soluciones innovadoras al sector de la vivienda y del hábitat".

Como medidas concretas, ha apuntado mantener la colaboración con Cesefor, mantener el fomento del cultivo del chopo en la Comunidad y del ritmo de plantaciones en 500 hectáreas anuales para poner en el mercado más de 100.000 metros cúbicos de madera para chapa al año y más de 100.000 toneladas para biomasa.

Por otro lado, en cuanto a la gestión del monte, la consejera se ha comprometido a que todos los montes gestionados por la Junta de Castilla y León cuenten dispongan de un Plan de Gestión (de los 5,1 millones de hectáreas forestales de Castilla y León, la Junta gestiona más de 1,8 en montes de utilidad pública).

Igualmente, ha asegurado que se promocionará la gestión forestal privada, "imprescindible" para el desarrollo forestal de Castilla y León, ya que ha recordado que representa el 64 por ciento de la superficie forestal, casi 3,3 millones de hectáreas y más de 700.000 propietarios.

También se continuará con las ayudas forestales del Plan Estratégico de la PAC, con "al menos" 20 millones de euros anuales para actuaciones silvopastorales, prevención y selvicultura, restauración tras incendios, plantaciones de alto valor, tecnologías forestales, transformación, movilización y comercialización de productos forestales, y planes de gestión.

Otras de las prioridades "estratégicas" que ha destacado la consejera es la recuperación y ampliación de la superficie forestal, sobre todo la restauración de terrenos degradados, y se ha comprometido a recuperar las masas arboladas afectadas por incendios, como ya se ha hecho en el Monumento Natural de Las Médulas tras los incendios de 2025, con actuaciones de emergencia para proteger suelos, captaciones de agua y demás actuaciones y a llevar a cabo actuaciones mediante repoblaciones y refuerzo de la regeneración natural dirigida en 20.000 hectáreas.

Paralelamente, la Junta pondrán en marcha una iniciativa de gestión de la Red de Áreas Naturales Protegidas denominada 'Castilla y León Naturalmente', que contempla los objetivos de mejorar el estado de conservación de este legado; fomentar el emprendimiento en estos entornos y convertir los espacios naturales protegidos en una oportunidad de desarrollo económico para sus habitantes.

González Corral ha explicado que se facilitará el uso público mediante la promoción de actividades de turismo en la naturaleza, especialmente las vinculadas a la observación del patrimonio natural, la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible y de la 'Q' de calidad en los espacios naturales ya acreditados.

También se declarará, "con el apoyo de la población local", el nuevo Parque Natural del Moncayo en Soria y se complementará la red de infraestructuras turísticas en áreas naturales.

Asimismo, en el marco de esta iniciativa, se renovarán y actualizarán infraestructuras de uso público y se abrirán seis nuevas casas del parque que supondrán una inversión de 10 millones (dos en Sabinares del Arlanza-La Yecla, una en el Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón, una en Covalagua-Las Tuerces y dos en la Sierra de Guadarrama, una de ellas en colaboración con el Organismo Autónomo Parques Nacionales).

Todas estas actuaciones se sumarán a las ya existentes hasta alcanzar la cifra de 35 casas del parque a cargo de la Fundación Patrimonio Natural, con la que además se trabajará para terminar la digitalización de la información y contenidos de la red de uso público de los espacios naturales protegidos.

Asimismo, se realizarán junto a la entidad nuevas actuaciones por un importe de 46 millones entre las que se encuentran completar una red de nuevos miradores de Castilla y León con la construcción de ocho nuevos miradores para una oferta que pretende ser única en España con un total de 15 miradores; ampliar la oferta de deporte en la naturaleza con los nuevos circuitos BTT; construir un nuevo Albergue Ambiental en Oña y dotar a los espacios con nuevos equipamientos de uso público tales como vías ferratas, pasarelas flotantes, puentes tibetanos, embarcaderos, senderos circulares, funiculares y otras instalaciones.

Además, la consejera ha adelantado que, en línea con las iniciativas de conservación del patrimonio natural, en esta legislatura se aprobará una Ley de Vías Pecuarias para implantar un nuevo modelo de gestión del dominio público pecuario.

La nueva ley ordenará los usos ganaderos, ambientales, recreativos y preventivos de las vías pecuarias, que son historia, conectividad ecológica e infraestructura verde. Y las convertirá en una herramienta moderna para prevenir incendios, dinamizar el medio rural y reinvertir los recursos que generen en su protección, defensa y gestión.