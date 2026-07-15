El programa ambiental de Castilla y León para la XII Legislatura: explora las cifras y el impacto en tu provincia

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, comparece en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento para esta legislatura.Leticia Pérez

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La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha comparecido a petición propia en las Cortes de Castilla y León para exponer el programa de actuaciones de su departamento para la XII Legislatura. Esta planificación estratégica define las prioridades políticas, las reformas normativas y las inversiones de la Junta en áreas críticas como la transición energética, la gestión de los recursos hídricos, la modernización del operativo de incendios y la puesta en marcha del nuevo Plan Forestal Integral junto a la iniciativa 'Castilla y León Naturalmente'.

Estas son las metas del Gobierno autonómico para los próximos años:

Planificación sectorial: Utiliza las pestañas superiores para consultar las inversiones proyectadas, los plazos legislativos y los compromisos cuantitativos de cada área de gestión.

Simulador de impacto ambiental: Ajusta el control deslizante para calcular el ahorro potencial de CO₂ y el consumo de biomasa estimados según el volumen de viviendas que la Junta prevé conectar a las futuras redes de calor térmicas.

Desglose territorial: Selecciona tu provincia en el menú dinámico del panel inferior para localizar las infraestructuras, equipamientos y planes específicos asignados a tu entorno.