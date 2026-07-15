El programa ambiental de Castilla y León para la XII Legislatura: explora las cifras y el impacto en tu provincia
Análisis interactivo de la hoja de ruta presentada por la consejera María González Corral en las Cortes y el desglose de proyectos para cada territorio
La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha comparecido a petición propia en las Cortes de Castilla y León para exponer el programa de actuaciones de su departamento para la XII Legislatura. Esta planificación estratégica define las prioridades políticas, las reformas normativas y las inversiones de la Junta en áreas críticas como la transición energética, la gestión de los recursos hídricos, la modernización del operativo de incendios y la puesta en marcha del nuevo Plan Forestal Integral junto a la iniciativa 'Castilla y León Naturalmente'.
Estas son las metas del Gobierno autonómico para los próximos años:
- Planificación sectorial: Utiliza las pestañas superiores para consultar las inversiones proyectadas, los plazos legislativos y los compromisos cuantitativos de cada área de gestión.
- Simulador de impacto ambiental: Ajusta el control deslizante para calcular el ahorro potencial de CO₂ y el consumo de biomasa estimados según el volumen de viviendas que la Junta prevé conectar a las futuras redes de calor térmicas.
- Desglose territorial: Selecciona tu provincia en el menú dinámico del panel inferior para localizar las infraestructuras, equipamientos y planes específicos asignados a tu entorno.
Plan Estratégico Castilla y León Sostenible
Explora las medidas, inversiones e impacto de la legislatura de forma interactiva.
Redes de calor de última generación
Castilla y León duplicará sus redes térmicas de biomasa de la mano de Somacyl, situándose a la vanguardia nacional en calefacción urbana sostenible.
- Soberanía Energética: Gestión de hasta 500.000 t/año de biomasa forestal propia para descarbonizar la Comunidad.
- Autoconsumo: Plan de despliegue con 130 instalaciones fotovoltaicas en edificios públicos (14,69 MW totales de potencia).
Simulador de Impacto Ambiental
Desliza para calcular el ahorro ecológico según las viviendas que se conecten a la red de calor:
Garantía de calidad y residuo cero
Un plan integral para depurar las aguas residuales en los municipios de la Comunidad y modernizar los sistemas de reciclaje.
- Grandes redes: 11 actuaciones de envergadura en abastecimientos mancomunados para más de 150.000 habitantes equivalentes.
- Economía Circular: Redacción del nuevo Plan de Residuos e infraestructuras de valorización energética.
Hitos del Plan de Depuración
Operativo permanente de 12 meses
La nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales unifica ambas áreas bajo una misma estrategia de seguridad pública.
- Profesionalización: Incremento del tiempo de trabajo de las 111 cuadrillas terrestres ROMEO (de 55 M€ en 2025 a 62 M€ en 2026, superando los 100 M€ en 2028).
- Medios Aéreos: En 2026 habrá 25 aeronaves activas. En 2027 se prevé incorporar 7 nuevos helicópteros con su tripulación y un medio de coordinación.
- Buldóceres todo el año: 20 retenes permanentes de maquinaria pesada disponibles todo el año (+20 en época de peligro alto) para labores preventivas y de extinción.
- Filtro local y autobombas: Las brigadas con autobomba (UBAS) ascienden a 9 unidades autonómicas (una fija por provincia). Ayudas locales para planes de emergencia y anillos de seguridad (<100 metros del casco urbano).
Vigilancia Avanzada e Inteligencia Artificial
Red de Videovigilancia
Gestión de cámaras por la Fundación Patrimonio Natural: incremento de 102 en 2025 a 160 en 2026, con una meta de 204. Incorporación de cámaras térmicas en el helicóptero de coordinación.
Predicción con SCAYLE
Modelado del comportamiento del fuego extremo mediante el uso de inteligencia artificial en colaboración con el Centro de Supercomputación de Castilla y León.
Centro de Defensa contra el Fuego (CDF)
Potenciación de las actividades del CDF en León y refuerzo de la investigación de las causas de los incendios para combatir la impunidad.
Plan Forestal Integral e Iniciativa ‘Castilla y León Naturalmente’
Un modelo de ordenación e impulso para la Red de Áreas Naturales Protegidas orientado a dinamizar el medio rural y conservar la biodiversidad.
- Industria de la Madera: Castilla y León cuenta con 1.000 empresas forestales y más de 10.000 empleos directos (1.500 M€ de valor agregado). Se promoverá la construcción con madera como solución descarbonizadora.
- Ayudas de la PAC: Al menos 20 M€ anuales para actuaciones silvopastorales, tecnologías forestales, restauración tras incendios y planes de gestión forestal.
- Planes de Gestión y Chopo: El 100 % de los montes gestionados por la Junta (1,8 millones de ha) tendrá Plan de Gestión. Impulso a los propietarios forestales privados (64% del monte regional). Cultivo del chopo a un ritmo de 500 ha/año.
- Nueva Ley de Vías Pecuarias: Regulación para ordenar los usos ganaderos, recreativos e históricos, convirtiendo esta red en una herramienta de prevención térmica.
Iniciativa ‘Castilla y León Naturalmente’
Un programa de fomento de uso público, emprendimiento rural y turismo de observación de la naturaleza:
- Nuevas Casas del Parque (10 M€): Construcción de 6 nuevos centros (2 en Sabinares del Arlanza-La Yecla, 1 en Hoces del Alto Ebro, 1 en Covalagua-Las Tuerces y 2 en la Sierra de Guadarrama) hasta llegar a las 35 activas en la Comunidad.
- Infraestructuras Singulares (46 M€): Construcción de 8 nuevos miradores (para sumar 15 en total), circuitos BTT, un nuevo Albergue Ambiental en Oña, vías ferratas, pasarelas flotantes, puentes tibetanos y embarcaderos.
📍 ¿Qué medidas se aplicarán en tu provincia?
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