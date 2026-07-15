Las exmonjas de Belorado declararán el 27 de julio por la venta de obras de arte

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Las exmonjas clarisas de Belorado (Burgos), que tienen varias causas judiciales abiertas por distintos motivos, están citadas a declarar el próximo 27 de julio en los juzgados de Briviesca por la venta de obras de arte y de casullas por internet y por el uso de vehículos del arzobispado de Burgos después de que abandonaran la iglesia católica.

Ha sido el portavoz de las exmonjas, Francisco Canals, quien ha informado de esta nueva citación en un mensaje enviado a los medios en el que indica que las exmonjas declararán sobre estos casos que investiga la jueza de Briviesca.

La primera de estas causas se refiere a una investigación abierta por la supuesta venta de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico procedentes del monasterio de Belorado. El procedimiento está vinculado al Juzgado de Briviesca y a una investigación desarrollada por la Guardia Civil.

El origen de la causa no fue una actuación inicial ligada directamente al conflicto eclesiástico de las exmonjas, sino la detección en el mercado especializado de antigüedades de varias piezas que podían corresponder al patrimonio histórico del convento.

A partir de ahí se comprobó que se habían vendido por internet varias obras históricas del monasterio y que al menos una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid.

Como consecuencia, la exabadesa del convento, otra exmonja y un anticuario de León fueron detenidos el 27 de noviembre de 2025 y al día siguiente quedaron en libertad provisional. Se enfrentan a los posibles delitos de apropiación indebida agravada, apropiación indebida de bienes de interés cultural y receptación.

La imputación atribuye a dos exmonjas la supuesta venta, extracción y transmisión de bienes catalogados, mientras que a un anticuario se le vincula con un delito continuado de receptación por adquirir piezas sin exigir acreditación de su procedencia lícita.

Además, el arzobispado de Burgos denunció a las exmonjas por el uso de vehículos que, una vez abandonada la Iglesia Católica, siguieron utilizando.

Esta nueva citación llega después de que la Fiscalía y la acusación particular hayan pedido 12 años de prisión para cada una de las siete exmonjas de Belorado encausadas por el trato a cinco religiosas ancianas.

La petición se formula en una causa que ya avanzó hacia la apertura de juicio oral después de que el Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao cerrara la fase de instrucción en mayo de 2026.

Los delitos que se les atribuyen en ese procedimiento son abandono, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.

La causa se refiere a la situación de cinco monjas mayores, de entre 87 y 101 años, que fueron sacadas por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2025 del monasterio de Orduña (Bizkaia).

El auto judicial habla de falta de condiciones higiénico-sanitarias, ausencia de atención médica y de control de la medicación, además de suciedad, presencia de animales sueltos y episodios de control o manipulación psicológica.

Las exmonjas rechazan las acusaciones, se declaran inocentes y sostienen que cuidaron bien de las mayores, mientras su defensa ha pedido el sobreseimiento o una mayor concreción de los hechos.