Medio Ambiente recoge 184 animales silvestres en León en lo que va de año

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El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta en León recogió 184 animales silvestres en León en lo que va de año, una cifra que aumentó esta semana al sumar un polluelo de cigüeña que se había caído del nido en Benavides de Órbigo.

Un vecino lo tomó y lo trasladó a la clínica veterinaria CAREY, de la misma localidad, donde fue atendido por una profesional hasta que fue recogido por los agentes medioambientales de la Junta. Los técnicos trasladaron el ejemplar al Hospital Veterinario de León, desde donde ha sido enviado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid para su recuperación y posterior puesta en libertad, tal y como establece el protocolo, según recogió Ical.

Esta cría de cigüeña es solo uno de los 184 animales que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León ha recogido en lo que va de año, una cifra que aumenta en primavera y verano con el nacimiento de crías de aves.

Desde el Servicio Territorial recuerdan que, cuando se encuentra un polluelo caído en el suelo, no siempre debe asumirse que está abandonado y subrayan que, en muchas ocasiones, es mejor dejarlo donde se encuentra, ya que su madre puede estar alimentándolo o simplemente el animal está aprendiendo a volar. Los técnicos de la Junta valoran cada aviso y realizan un seguimiento de estos ejemplares, por lo que piden no alarmarse si el polluelo permanece en la zona durante algún tiempo, ya que muchos necesitan varios días para completar el aprendizaje del vuelo. En caso de que el ejemplar se encuentre herido o en una situación de riesgo, sí se recomienda avisar lo antes posible a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente.

De todas las recogidas que el servicio ha realizado hasta la fecha en 2026, 147 corresponden a animales vivos, 23 a ejemplares muertos, 13 a animales electrocutados y una se trata de una muestra biológica. Estos son datos provisionales, a la espera del informe técnico que se elabora al finalizar cada año.

La especie más recogida en León ha sido la cigüeña (28), seguido del cernícalo (24), el busardo ratonero (17), el mochuelo (13), vencejo (12) y los huevos de cigüeña (12). Los agentes medioambientales también han intervenido en avisos relacionados con especies protegidas como el lobo, el milano real, la avutarda y el urogallo.

Comparativa histórica

En cuanto a la distribución por comarcas de estas recogidas, León encabeza la lista con 45 registros, seguido de Valencia de Don Juan (24), La Bañeza (13), Ponferrada (11), Benavides de Órbigo (11), Riaño (9), Astorga (9), Sahagún (8), Cistierna (8), La Robla (7), Villablino (5), Vega de Espinareda (4), Boñar (4), Bembibre (3), Gradefes (3), Villafranca del Bierzo (2), Canales-La Magdalena (1), y Truchas (1).

En cuanto a 2025, el informe técnico muestra que se produjo un repunte en el número de registros, que alcanzó los 414, frente a los 277 del año anterior. En 2025 se recogieron 283 animales vivos, 84 muertos, 40 electrocutados, 5 envenenados y 2 muestras, mientras que en 2024 se registraron 175 animales vivos, 48 muertos, 21 electrocutados, 11 muestras, tres envenenados y un muerto por picadura de avispa velutina. Desde el Servicio Territorial atribuyen este incremento a la creciente sensibilización de la población respecto a la protección y conservación de la fauna silvestre.

La especie de la que más registros se obtuvieron en 2025 fue el busardo ratonero (47), seguido de las cigüeñas (41), las lechuzas (32) y el cernícalo (24). Destaca también la recogida de 20 lobos, todos ellos fallecidos. Por su parte, en 2024 las lechuzas fueron la especie con mayor número de registros (28), seguidas de los ratoneros (25), las martas (21) y las cigüeñas (20).