Reivindicar las secciones agrarias

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El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha visitado la Sección Agraria Comarcal de Santa María La Real de Nieva, en Segovia, acompañado por la secretaria general de la Consejería y parte de su equipo directivo, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de aquella provincia.

Se trata de la primera visita del consejero a una oficina territorial desde su reciente incorporación al Gobierno autonómico. Con esta elección, Pino ha querido expresar desde el inicio de la legislatura su apoyo a todos los empleados públicos de la Administración que trabajan directamente sobre el territorio y prestan servicio a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, ya que están en primera línea de la gestión de las competencias de la Consejería.

Durante la visita, el consejero ha saludado personalmente a los veterinarios, ingenieros técnicos agrícolas, controladores pecuarios, personal administrativo y demás profesionales destinados en la Sección Agraria Comarcal, sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias.

Pino les ha agradecido su trabajo diario y se ha interesado por sus necesidades de personal, medios, infraestructuras y organización, con el propósito de conocer directamente las condiciones en las que desarrollan su labor y estudiar las medidas necesarias para reforzar el servicio que prestan al sector. «He querido que una de mis primeras visitas como consejero sea a una Sección Agraria Comarcal porque estas oficinas son el rostro más cercano de la Administración para nuestros agricultores y ganaderos. Para mejorar el servicio público hay que empezar escuchando a quienes lo prestan cada día».

Las Secciones Agrarias Comarcales, junto a sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias, constituyen una pieza esencial de la presencia territorial de la Junta. Desde ellas se atienden y gestionan algunos de los servicios que afectan más directamente al funcionamiento cotidiano de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La Consejería analizará las necesidades planteadas para reforzar progresivamente su capacidad de respuesta, mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales y ofrecer al sector una atención más ágil, cercana y eficaz, en línea con los compromisos de legislatura asumidos por el consejero el pasado jueves.

La elección de Santa María La Real de Nieva para esta primera visita refleja el compromiso del nuevo consejero de desarrollar una acción de gobierno próxima a las explotaciones, las comarcas y las personas que sostienen el medio rural. «La política agraria no puede diseñarse únicamente desde los despachos de Valladolid. Tiene que construirse sobre el terreno, conociendo la realidad de cada comarca y escuchando a los agricultores, los ganaderos y los empleados públicos que les atienden». Esta voluntad se ha materializado también en la convocatoria del Consejo Agrario de Castilla y León en la provincia de Segovia. Las organizaciones profesionales agrarias han sido reunidas en Santa María La Real de Nieva, en las instalaciones del Grupo de Acción Local Aidescom, para celebrar el primer encuentro de este órgano de interlocución con el nuevo responsable de la Consejería. Desde su llegada, Pino ha ofrecido a las organizaciones agrarias un diálogo permanente y ha manifestado su intención de contar con ellas desde el inicio.

Las Secciones Agrarias Comarcales, junto a sus unidades agrarias y veterinarias, son clave en la presencia territorial de la Junta