El incendio de La Mierla frena su avance a Castilla y León y afecta ya a unas 29.000 hectáreas

Publicado por Europa Press Guadalajara Creado: Actualizado:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el incendio declarado en La Mierla (Guadalajara) ha frenado su avance hacia Soria, provincia en la que desde el lunes se han desalojado localidades debido a la situación de la calidad del aire por el humo del fuego.

Page ha subrayado que se empieza "a ver la luz más allá del humo" del fuego de La Mierla, activo desde la semana pasada y que ya ha arrasado 29.000 hectáreas.

En declaraciones a los medios tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado para seguir el avance del fuego, el presidente castellanomanchego ha señalado que el objetivo es mantener las llamas dentro del perímetro para después empezar a apagarlo desde dentro "sin estar preocupados por más expansión"

"En el incendio, como resumen general, empezamos a ver la luz más allá del humo y sin echar las campanas al aire empezamos a ver cómo son más las operaciones que culminan en éxito de las muchas que estamos desarrollando", ha subrayado García-Page.

De este modo, ha apuntado que el mando operativo tiene la sensación de que los grandes objetivos se han ido cumpliendo por orden prioritario. "Estamos ahora en un planteamiento que nos permite empezar a contener dentro de los límites del propio incendio los distintos flancos", ha agregado.