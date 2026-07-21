Valladolid limita a 30km/h la velocidad en la zona centro por contaminación por ozono

El Ayuntamiento de Valladolid corta al tráfico de vehículos el centro de la ciudad, desde hoy hasta la noche del próximo lunes, ante los altos índices de ozono registrado

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El Ayuntamiento de Valladolid limitará este miércoles la velocidad a 30 kilómetros/hora en la zona de bajas emisiones (ZBE) -zona centro- y el viario de doble carril limítrofe ante un nuevo episodio de contaminación por ozono, con tres días consecutivos de superación de los niveles de control.

En concreto, el Servicio de Medio Ambiente ha informado de que este lunes se registraron valores superiores a 120 µg/m3 de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) por tercer día consecutivo, ha explicado en nota de prensa el Consistorio.

Por ese motivo se ha activado la 'Situación 2, Aviso' del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, y a partir del miércoles 22 de julio se implementarán medidas de gestión del tráfico y la movilidad.

De este modo, se reducirá la velocidad máxima a 30 km/h en el interior de la zona de bajas emisiones y en el viario de doble carril en la frontera, lo que afecta a las calles Paseo Isabel La Católica, San Quirce, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Miguel Iscar, María de Molina y Doctrinos.

También se decreta la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y se reforzarán las líneas de autobús urbano AUVASA (sobre todo las de origen y destino a la ZBE), así como la dotación de bicicletas disponibles, en función de la demanda.

Estas medidas se pondrán en marcha a partir de mañana miércoles 22 de julio y podrán ser revisadas en función de la evolución del episodio durante los siguientes días, ha indicado el Ayuntamiento.

Además, hace un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía, para que los conductores de vehículos con distintivo ambiental B y C, de manera voluntaria, eviten acceder al interior de la ZBE.

El Ayuntamiento ha recordado que el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

La previsión de temperaturas elevadas aumenta la probabilidad de una alta concentración de ozono, al menos hasta el viernes, por lo que es necesario tomar medidas para proteger la salud de los ciudadanos.

También se recomienda a los grupos de riesgos y personas sensibles que reduzcan -e incluso eliminen- las actividades al aire libre, además de seguir el plan de tratamiento médico meticulosamente.

Y para el resto de la población, que valore reducir las actividades prologadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.