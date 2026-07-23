Agricultura activa de inmediato el suministro a las explotaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Pino, activó un dispositivo extraordinario para garantizar la alimentación del ganado de las explotaciones afectadas por el incendio de Brieva, en la provincia de Segovia.

Los primeros suministros de paja, heno y otros forrajes comenzaron a distribuirse ayer entre las explotaciones que han perdido sus pastos, sus reservas de alimento o las superficies aprovechadas directamente por los animales.

El consejero, Joaquín Antonio Pino, acompañado de la Delegada Territorial y del Jefe de Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia, se ha desplazado a la zona a primera hora de esta mañana para conocer de primera mano la situación de las explotaciones y acompañar a los ganaderos afectados. Ya el día anterior Pino había dado instrucciones para que el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia y las Unidades Veterinarias actuaran directamente con los ganaderos y los ayuntamientos, atendieran las necesidades más urgentes y organizaran el reparto de alimento sin esperar a que concluya la evaluación completa de los daños. «Cuando el fuego destruye los pastos y las reservas de forraje, los animales necesitan comer de inmediato. Nuestra primera obligación es llegar a las explotaciones y atender lo urgente. La burocracia no puede ir por delante de las necesidades del ganado y de las familias que viven de él».

Los técnicos de la Consejería recorren las zonas afectadas para conocer la situación de cada explotación y evaluar las pérdidas de ganado, pastos, hierba y forrajes almacenados, así como los daños ocasionados en naves, maquinaria, cercados y otras infraestructuras agrarias.

El suministro de alimento constituye la primera respuesta urgente. Una vez delimitados los daños, la Junta articulará las medidas necesarias para apoyar la recuperación de las explotaciones y evitar que las pérdidas ocasionadas por el fuego comprometan la continuidad de su actividad.

Pino reiteró que la respuesta se diseñará sobre el terreno, en diálogo con los ganaderos, los ayuntamientos y las organizaciones profesionales agrarias, y atendiendo a las circunstancias concretas de cada explotación. El consejero cuidará de que cualquier eventual limitación del aprovechamiento de las superficies quemadas no perjudique su admisibilidad para las ayudas de la Política Agraria Común ni ocasione un segundo daño económico a los ganaderos, trasladando las demandas a las instancias competentes. La Junta defenderá la búsqueda de soluciones técnicas y jurídicas que permitan recuperar las superficies afectadas sin penalizar a quienes han perdido los pastos.