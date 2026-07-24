El Bocyl publica el nuevo reparto de las subvenciones al alquiler en Castilla y León

Archivo - Cartel de alquiler, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado jueves el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler, que se situó en el 2,4% interanua.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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La Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León ha modificado la orden de convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda de la anterior Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se fija el importe total destinado a estas ayudas en 53.936.579,13 euros.

Según recoge el extracto de la Resolución de 22 de julio de 2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y recogido por Europa Press, se altera la redacción de la cuantía correspondiente a la orden original de 16 de octubre de 2025.

En virtud de este cambio, la dotación presupuestaria asignará un importe máximo de 644.156,59 euros a las solicitudes presentadas por personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Asimismo, la resolución establece que el dinero sobrante de este concepto, en el caso de que resultase alguna cantidad, se destinará al resto de las peticiones.