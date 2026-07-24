Pedro Sánchez advierte de la "situación dramática" por los incendios: "Mucha precaución. Evitemos riesgos"

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados y el viento complicará la extinción.EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de la "situación dramática" que se está viviendo a consecuencia de los incendios "no sólo en distintas provincias españolas, sino también en comarcas de países vecinos".

En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo ha pedido "precaución". "Sigamos las indicaciones y evitemos riesgos", ha solicitado Sánchez quien ha asegurado que el Gobierno ha desplegado todos los efectivos.

"Estará a su lado en la emergencia y en la recuperación", ha continuado en su mensaje en el que ha agradecido su trabajo a las BRIF, UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil. "A todos los servicios de emergencias que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego", ha añadido.

Ante los incendios que "están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones", Pedro Sánchez ha trasladado, asimismo, su solidaridad a "todas las personas que están viendo como el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas".