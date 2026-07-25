Mañueco respalda la decisión de declarar la emergencia nacional del Gobierno

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Delegación del Gobierno ha acordado el confinamiento de la población de Navaluenga, así como la evacuación parcial de Cebreros y de los municipios de Hoyo de Pinares y Burgohondo, debido a la evolución del incendio forestal originado en el término municipal de Burgohondo. En concreto, en Cebreros se ha determinado el confinamiento del casco urbano junto al desalojo de la primera línea de viviendas. Por su parte, la evacuación de los vecinos afectados de Hoyo de Pinares se ha canalizado hacia Ávila por la vía de Navalperal, mientras que el desalojo de la población afectada en Burgohondo se ha dirigido hacia la capital a través de Navalmoral de la Sierra. Además, el avance del fuego ha obligado a cortar la carretera que une los municipios de El Tiemblo y Cebreros, donde también se ha acordado la evacuación del área periurbana y de parte de su diseminado Puente Nuevo. El incendio forestal, declarado en Situación Operativa 3 por el Gobierno de España, mantiene un perímetro aproximado de 71 kilómetros y ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas. La emergencia está dirigida por el Ministerio del Interior a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras activarse por primera vez en España este nivel de emergencia de interés nacional para un fuego forestal. Alrededor de 1.500 personas han permanecido evacuadas a lo largo de la jornada, de las cuales unas 600 se han alojado en siete albergues habilitados por distintos municipios, mientras que el resto ha sido acogido por familiares o se ha desplazado por sus propios medios. Asimismo, ha continuado el confinamiento en El Tiemblo. Entre los evacuados se han incluido 88 residentes de centros de mayores, trasladados a otros recursos asistenciales de la provincia y al Hospital de Ávila en buen estado de salud. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la Junta respalda la decisión adoptada por el Gobierno de asumir el mando y declarar la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y virulencia del incendio y los que afectan también a la Comunidad de Madrid. "Se ha tomado una decisión. Respaldamos esa decisión, colaboramos con esa decisión, colaboramos con todos los medios que están a nuestro alcance desde la Junta de Castilla y León", ha declarado a los medios tras la reunión del CECOPI celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Navaluenga bajo la presidencia del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. La principal preocupación se ha centrado en la evolución del incendio en la zona de Burgohondo y en el avance de las llamas por la ladera en dirección a El Tiemblo. Las condiciones meteorológicas han seguido siendo adversas, con temperaturas elevadas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Alrededor de 1.500 personas han permanecido evacuadas a lo largo de la jornada y 600 en albergues