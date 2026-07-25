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Los especialistas de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil han localizado muerto este sábado a un montañero de 63 años y vecino de Burgos en el Pico Estatas de Benasque (Huesca), después de que estuviera varios días desaparecido. Se trata de la duodécima víctima mortal en el Pirineo aragonés en este 2026, sexta desde que comenzó la temporada de verano.

La Central COS 062 de la Benemérita de Huesca ha recibido este sábado a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón el aviso de la desaparición de un montañero que partió el pasado martes 21 de julio. El hombre partió a la zona del pico Estatas para realizar una travesía por las crestas de alta montaña que unen el citado pico con el Pico Cregueña, en Benasque. Se le esperaba de regreso a su domicilio este viernes 24, pero no apareció.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha activado al momento el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061. Tras llegar a la zona del Pico Estatas y localizar al montañero precipitado han comprobado que éste presentaba signos de no encontrarse vivo, por lo que ha sido evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la Huesca.