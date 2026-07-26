La UME contiene algunos frentes de los incendios de Ávila y Madrid y afronta una jornada con mejores condiciones

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Tras una noche "muy compleja" y con trabajos centrados en proteger las evacuaciones de la población y en contener el avance de algunos frentes en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo que han conseguido ser desactivados, las labores de extinción afrontan este domingo una jornada "más favorable" para el ataque a las llamas y restar intensidad a los focos aún sin control.

Así lo ha asegurado en declaraciones en el canal 24 horas de RTVE, el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del primer batallón de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que está al mando de la gestión operativa de los incendios en Ávila, Madrid y Toledo tras la declaración de emergencia nacional.

El teniente coronel ha lamentado que el día de ayer sábado fue "muy complejo, muy complicado", ya que hubo muchas zonas de compromiso y prácticamente los trabajos se limitaron a la autoprotección de los servicios de extinción y a la protección de las evacuaciones de los municipios.

Arribas ha destacado que la zona más activa del fuego se sitúa en la zona del Valle del Tiétar, con intensidad del fuego en su avance de norte a sur.

Pese a las condiciones meteorológicas de ayer y la tarde "tan inestable", el mando militar ha detallado que se pudo avanzar "bastante" en muchas zonas del perímetro de los incendios de Madrid y en Ávila, donde se ha logrado contener algunos frentes.

Algunas zonas ya frías, otras muy activas o con focos secundarios

"Ciertamente hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones nos permitan trabajar todas esas zonas que están fuera de control, pero no es en todo el perímetro en absoluto", ha explicado.

En este sentido, Arribas ha señalado el perímetro es tan extenso que es muy diverso y "muy discontinuo", por lo que hay zonas que están frías, otras zonas que están activas y otras con reproducciones o con focos secundarios.

Lo que sí está "estable" es el incendio que se reactivó ayer en Almorox (Toledo). "Hay que seguir realizando esfuerzos para que simplemente sea una zona más a vigilar y a realizar una consolidación".