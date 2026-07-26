Pedro Sánchez visita Ávila y la declarará gravemente afectada por una emergencia de protección civil

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto para declarar zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a los territorios afectados por los incendios, entre ellos la provincia de Ávila. "En el próximo Consejo de Ministros aprobaremos el real decreto para calificar como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil los incendios que, por desgracia, están asolando la provincia de Ávila", concluyó.

Pedro Sánchez se desplazó al Puesto de Mando Avanzado ubicado en Navaluenga, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, para conocer de primera mano la evolución de las llamas que devastan el Valla del Tiétar. En este sentido, el presidente del Gobierno señaló que "lo que se nos ha trasladado aquí en el CECOP ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control y la lucha contra él mismo. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy", afirmó.

En este contexto, hizo un llamamiento a la prudencia de la población mientras continúan las labores de extinción. "Quedan horas complejas", advirtió Sánchez, quien pidió a los vecinos "extremar la prevención" y seguir las indicaciones de las autoridades, informándose "a través de sus alcaldes y alcaldesas, de los canales institucionales o de medios de comunicación contrastados", como recoge Ical.

Pedro Sánchez concretó también que España supera ya las 150.000 hectáreas calcinadas por incendios forestales en lo que va de año y advirtió de que la magnitud de la campaña obliga a impulsar un "gran pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, hoy ya estamos por encima de las 150.000. En menos de 24 horas hemos pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas", afirmó durante su visita a la provincia de Ávila.

El jefe del Ejecutivo subrayó que en 2026 ya se registraron 32 grandes incendios forestales y señaló que la superficie afectada multiplica por seis la contabilizada en el mismo periodo del pasado año. "La magnitud del desastre que estamos viviendo, por desgracia, un año más en nuestro país es muy difícil de asumir", lamentó.

Sánchez defendió que esta realidad exige una respuesta conjunta de todas las administraciones y apeló a un acuerdo político amplio. "Tenemos la exigencia y el deber, no solamente por la seguridad, sino también diría moral, de materializar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática", sostuvo.

En este sentido, insistió en que "los incendios siempre han existido", pero advirtió de que "la magnitud de los incendios, el comportamiento de los incendios y estos climas tan adversos y extremos nos indican lo que nos ha dicho la ciencia durante muchísimo tiempo". Por ello, defendió que las políticas públicas incorporen "el conocimiento de la ciencia" y se refuercen las actuaciones en prevención, respuesta y reconstrucción.

El presidente destacó además la coordinación entre administraciones para hacer frente al incendio de Ávila y agradeció el trabajo de todos los efectivos desplegados, incluidos los procedentes de Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias y Portugal. "Lo que hay es, en efecto, un sistema nacional de protección civil que responde de manera eficiente, entre otras cuestiones porque tenemos unos extraordinarios profesionales y una coordinación y cooperación entre las distintas instituciones", afirmó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía que siga únicamente la información oficial para evitar la desinformación durante la emergencia. "Tengan confianza en las instituciones públicas y en el sistema nacional de Protección Civil, porque nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, defender los núcleos poblacionales y luchar contra los incendios", señaló. También llamó a "extremar la prevención" y a informarse "a través de los canales institucionales o de medios de comunicación contrastados".