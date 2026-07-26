El incendio de Ávila ha quemado 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España: las fotos

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El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya aproximadamente 50.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros, al superar el ocurrido en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León) en agosto de 2025.