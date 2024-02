Un pasodoble en catalán para cuestionar la amnistía en el Carnaval

Publicado por EFE Verificado por Creado: Actualizado:

La comparsa La oveja negra de Antonio Martínez Ares, ganadora de dos primeros premios consecutivos en 2022 y 2023 en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, utilizó este sábado un pasodoble para cuestionar la amnistía y arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan en su letra de «haber resucitado a Franco por siete votos».

El pasodoble está escrito y cantado en un catalán singular y arranca poniendo la voz en la primera persona de un independentista: «Nostre poble no és un poble com és el vostre. Catalunya es nostra patria, la resta es la puta España. Un país de represión. Pedro Sánchez ja s’ha cagat i es un del nostre, es donen una amnistía, referendum y la vía de autodeterminació».

Además, continúa recreándose en ese supuesto desprecio del personaje catalán que encarnan hacia el resto de España: «Al carall Andalucía, festa i romeria. Al carall Extremadura, Illes Baleares, la Rioja, Illes Canarias. Al carrall la vostra terra desde Asturias, Murcia, Ceuta, de Galicia hasta Valencia».

Y es en el final cuando cambia de ese catalán adaptado al castellano: «Por siete votos, de nuevo ha resucitado a Franco, pero te pueden más los escaños. Tú que decías que este cachito no tenía marco constitucional. Soy rojo, pero no confío en tu palabra, cada uno tiene lo que se labra. Que amnistía ni cojones, no quieren ser españoles, que se abran ya el corral y que se vayan».