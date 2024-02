The Low Spirits llega a León desde USA con la mejor tradición garajera

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Babylon acoge este jueves a The Low Spirits. La actuación será a las 21.30 con un precio de 12 euros la entrada anticipada y 15 euros en taquilla.

Procedentes Rochester (USA), la banda se forma tras la disolución de tres grupos de Rochester, NY: St. Phillip’s Escalator, del que proceden el guitarrista Ryan Moore, quien también toca el órgano, y el baterista Zachary Koch, más el guitarrista y voz solista Michael Maier del grupo The Incantations y el bajista Richie DeJohn de Rational.Animals.

The Low Spirits beben directamente de las fuentes de Chesterfield Kings o Seeds para dejar su huella en la mejor tradición garajera, a veces sonando un poco como The Painted Ship, con órgano Farfisa en primer término y otras más folk/punk 66/67 al estilo del "Going all the way" de The Squires o "Wild Angel" de James Bond & The Agents. Su sonido ha conquistado al mismísimo Greg Prevost de The Chesterfield Kings.

Un grupo que hubiera encajado a la perfección en el catálogo de Fenton Records de Míchigan, junto a The Jujus, The Quests, Tonto & The Renegades, The Plagues y bastantes más, cuyo sonido mezcla guitarras vibrantes y armonías hipnóticas que nos llevan a un rincón oscuro donde no existen más que las reverberaciones de un Silvertone y un Farfisa.