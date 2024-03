El leonés Polo Nández se alía con Mar Lucas

El leonés Polo Nández vive un momento dulce. Su carrera musical —que comenzó, como la de cualquier virtuoso, en plena infancia—, está a punto de dar un vuelco. El viernes lanza Parte de mí, una nueva canción que dará título a su primera gira. Un disco que amenaza con ser un ‘bombazo’, ya que el cantautor leonés se ha aliado con la influencer, cantante y modelo Mar Lucas, que cuenta con más de 15 millones de seguidores en Tiktok, donde sus canciones Tu Sí, Puerta del Sol o Yo nunca nunca —con 590 millones de ‘me gusta’— suenan machaconamente.

Nández confiesa que esta colaboración es fruto de la amistad entre ambos. «Nos hicimos amigos en la gira de este año de los 40 Principales». Ella es la ‘reina’ de las redes sociales; y él, además de haber captado la atención de las radios y ser el autor de la sintonía del programa De Viernes de Telecinco, ha sido nominado dos veces a los 40 Music Awards; en 2022, como Artista Revelación, por su tema Latidos; y, al año siguiente, como Mejor Artista, por Quiero que vuelvas.

Un proyecto El cantautor leonés quiere agrupar en un EP sus canciones y publicarlo este año

«Me parecía que la fusión entre Mar y yo era interesante», dice. «No la elegí por tener muchos seguidores, aunque sería un hipócrita si no reconociera que me viene bien. Pero lo cierto es que la escogí porque me gusta su voz y su luz. Es su canción, aunque también sea mía».

Una cena con los fans

El tema lo grabaron hace dos meses y en febrero, el videoclip, que estarán disponibles en plataformas el viernes. El dúo sorteará tres invitaciones para una cena con ellos entre los seguidores que reserven ( pre-save) el tema en este enlace (https://links.altafonte.com/partedemi) antes de su publicación. Una estrategia de marketing muy utilizada en los últimos tiempos en los lanzamientos musicales. Desde el momento en que compuso la canción Nández tomó la decisión de llamar así su primera gira, en la que, de momento, tiene confirmadas tres fechas: Sala Sidecar de Barcelona, el 10 de mayo; Sala Glam de León, el 24 de mayo —con las entradas ya a la venta en la cafetería Albany—; y Sala del Wizink Center de Madrid, el 8 de junio. En el concierto del Palacio de Deportes madrileño es posible que suba al escenario con Mar Lucas. En el tour interpretará las diez canciones que ha publicado hasta la fecha, así como algunas versiones de Sebastián Yatra, Beret o Dani Fernández.

La sonrisa de Nández

¿Qué hace un dentista metido a cantante? Nández compagina ambas profesiones. Pasa media semana en Madrid y la otra media en León. Asegura que es «muy complicado vivir de la música». Sobre el público que sigue a este artista con un estilo pop mainstream con guiños al rock, prefiere esperar a los próximos conciertos. Cree que puede enganchar no solo al público más joven. Piensa que la gira Parte de mí va a ser una auténtica «prueba de fuego», porque «lo más complejo que puede hacer un artista es presentar su trabajo y vender entradas».

Él decidió dedicarse a la música a los ocho años, cuando sufrió una lesión por jugar al fútbol y se dio cuenta de que le gustaba cantar. Luego, aprendió de forma autodidacta a tocar la guitarra y el piano y tomó clases de canto. La primera vez que actuó en público fue en 2018, como telonero de Café Quijano. Ahora acaba de cambiar de discográfica. Ha dejado Universal Music por Altafonte, que distribuye Parte de mí. Su intención es agrupar sus canciones en un EP este año. Sabe del poder de las redes. «Son el mayor empuje para conseguir un publico fidelizado. Ahora todo se mueve con carácter digital, pero los vinilos o los discos clásicos tienen su magia». Sin embargo, «el consumo de la música es muy rápido, como un snack», aunque él defiende el trabajo y la perseverancia.

La colaboración con Mar Lucas no es la primera de su carrera, también ha grabado con Noan el tema Quién me diría; con Mafalda, No se vale ser tan guapa; con el venezolano Gustavo Elis, Apagar la luz; y con el canario Dellacruz, Cuántas veces. Temas cocinados en solitario por el cantante leonés o en cuya composición también participado.

Cien canciones inéditas

Tiene claro que lo importante es «hacer buenas canciones». Él dedica muchas horas a la semana a componer y a darle vueltas a las canciones. «Si una canción me enamora, le dedico más tiempo, la trabajo hasta que me encanta cada palabra». Parte de mí es el resultado de veinte canciones previas. Nández tiene mucho material inédito; alrededor de cien canciones. «Algunas las tengo en versión maqueta. Si las escucho al cabo de unas semanas y veo potencial, las trabajo más». Sus temas —revela— son fruto de su estado de ánimo. «Primero suelo hacer las melodías y, después, la letra». Asegura que el nivel de exigencia en letras de la nueva hornada de cantautores es «bajísimo». No es su caso, porque es un perfeccionista y le gusta escribir. Entre sus referentes cita a Beret, porque, precisamente «cuida mucho las letras»; también, Sebastián Yatra, «por sus melodías»; y Morat, «porque transmite mucha alegría y eso es importante, que la música transmita emociones».

De alguna manera, Polo Nández es profeta en su tierra. «Considero que soy muy querido en León, pero León es una ciudad difícil. Cuando voy a otras ciudades, me sorprende cómo gritan a sus artistas. Aquí cuesta más, pero me siento querido. Siempre llevo León por bandera».