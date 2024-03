La España inmortal de Catalá-Roca

Fotógrafo sin galería. Así figuraba Francesc Catalá-Roca en su carné profesional. Ahora, León le ha abierto una en el Palacín, donde puede contemplarse La lucidez de la mirada del hombre que cambió la historia de la fotografía en este país. «Me di cuenta de que estaba siendo testigo de cosas que desaparecían rápidamente, lo presentía; al cabo de cinco años ya no habría podido hacer estas fotografías». Esta confesión ‘pesa’ sobre la primera de las dos salas que albergan 81 fotografías del primer español que ‘colocó’ una instantánea en el Museo de Arte Moderno (Moma) de Nueva York, la icónica imagen del seminarista lanzándose a parar un gol. Foto que llegó a odiar, porque, decía, «parece que no he hecho más que una foto». Lo cierto es que hizo cerca de 200.000; cuyos negativos preservan desde enero en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y el Archivo Nacional de Cataluña, que tienen el reto de catalogar estos fondos.

Es muy probable, según los expertos en Catalá-Roca que ayer participaron en la presentación de la exposición en el Palacín, que haya muchas fotografías de la provincia leonesa, además de las conocidas de Botines y la Catedral. Y es que el fotógrafo catalán recorrió prácticamente toda España, primero en Vespa y luego en un 600. La lucidez de la mirada hace un guiño a León con la imagen tomada en 1952 al conservador del reloj de la Puerta del Sol, obra del leonés José Rodríguez Losada, conocido como el relojero Losada.

El año del inicio de la Guerra Civil Catalá-Roca (Tarragona, 1922- Barcelona, 1998) hizo su primera foto con una cámara que le prestó su padre, también fotógrafo. Tenía 7 años. Luego retrataría como nadie la España en blanco y negro de la larga posguerra. Curas, monjas, organilleros, campesinos, toreros, ancianos, mutilados, la España rural y profunda... personajes relevantes y anónimos y sus amigos Dalí y Miró.

Organizada por el Ayuntamiento de León, con la colaboración de La Fábrica, la exposición, que podrá verse hasta el 16 de junio, reúne 81 imágenes y dos documentales. Cada foto es pura arqueología de un tiempo detenido por la cámara de este artista, ‘padre de la fotografía moderna’, que primero tenía la imagen en la cabeza y después disparaba. Los franceses dicen que el demonio está en los detalles, pero son las cosas pequeñas y cotidianas lo que hacen grandes las fotografías de Catalá-Roca, que supo colocar la cámara en lugares donde a nadie se le había ocurrido hasta entonces. Con la exposición de Catalá-Roca, el Palacín se consagra como templo de la fotografía. Como recordó el alcalde, José Antonio Diez, «hemos inaugurado más de una decena de exposiciones, que han permitido conocer desde nuestras calles a la obra de los mejores fotógrafos nacionales».

La lucidez de la mirada se puso en marcha en 2022, para conmemorar el centenario del nacimiento Francesc Català-Roca, a través de un recorrido por la historia de este fotógrafo. Ahora esta exposición se convierte en itinerante con una primera parada en la ciudad de León.