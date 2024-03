Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La banda sonora de Back to Black , el filme sobre Amy Winehouse dirigido por Sam Taylor-Johnson, incluirá temas de la cantante británica pero también de bandas y solistas que le sirvieron de inspiración en su obra, además de un tema inédito de Nick Cave, Song for Amy . El 12 de abril verá la luz la edición digital de Back to Black: Songs from the Original Motion Picture , aunque los más puristas tendrán que esperar hasta el 17 de mayo. | efe