Shakira publica disco con la última canción que le dedicará a Gerard Piqué

Con la salida al mercado de su décimo segundo álbum Las mujeres ya no lloran , Shakira despidió la etapa «más dura» de su vida y abraza ahora con desenfado y cierto orgullo una nueva era de romance, sensualidad, libertad y poderío.

En una entrevista con EFE, la colombiana aseguró que «está muy bien», más segura de sí misma que nunca y despojada de inseguridades y presiones sociales con las que cargó por muchos años.

Shakira cuenta que se encontró con «una nueva fuerza» que no sabía que tenía, y de la que se ha «enamorado», después de afrontar una separación pública y complicada, la enfermedad de su padre y problemas legales, entre otras cosas cuestiones menos públicas.

«He bajado al infierno, he subido otra vez, he estado en el barro, me he limpiado el barro, me he sacudido el polvo y echado para adelante. Entonces ahora es como que uno tiene un cierto, una cierta libertad ¿no? Y un poderío también», indicó.

Vestida de negro, con zapatillas de tenis con plataforma y luciendo mucho más joven de sus 47 años cumplidos en febrero, Shakira afirmó que «todo lo que está en el disco lo respaldo, son mis palabras, es mío». Eso incluye el inicio de Última , que como dice su nombre es la última que le escribe al ex futbolista español.