Sariegos recorre el Reino de León

El Ayuntamiento de Sariegos acoge la exposición de acuarelas de Carlos Saldaña Los Reyes de León. Acero y Púrpura . En la inauguración de la muestra estuvieron presentes el autor de las 26 acuarelas que se pueden contemplar en el Ayuntamiento de Sariegos, el alcalde de Sariegos, Roberto Aller Llanos, que ejerció de anfitrión; Emilio Manuel Martínez Morán, diputado provincial de Cultura, Arte y Patrimonio; y Emilio Gancedo, coordinador de Proyectos y Actividades Culturales del Instituto Leonés de Cultura.

La muestra, que se podrá disfrutar en el edificio consistorial los días laborables de 7.30 a 15.00 horas, permitirá al visitante conocer cómo eran aquellos reyes leoneses, impulsores de la Reconquista. Figuras claves en la Historia de España, empezando por Pelayo -aunque éste no fuera leonés, pero según Alfonso X el Sabio, fue el primer rey de la dinastía leonesa- y continuando por el resto de los monarcas del Reino de León en esas 26 acuarelas con sus respectivas cartelas, en un tamaño 28x42 cm y para completar la exposición, junto a cada obra, la historia de cada uno de los personajes que Carlos Saldaña ha ido pintando desde 2021 basándose en los dibujos que fue encontrando de todos salvo de Alfonso Froilaz ‘El Jorobado’, hijo de Fruela II, que solo reinó un año y del que ha tenido que imaginar cómo era por las descripciones que quedaban escritas sobre su persona.

El alcalde de Sariegos no ocultaba su satisfacción por acercar a su municipio «esta exposición que servirá a muchos de nuestros vecinos para conocer un poco mejor nuestra historia. Muchas veces no somos conscientes en León de la riqueza que tenemos. La historia de este país no sería la misma sin lo que aportó el Reino de León. Quizás en otros lugares tengan que inventar una historia paralela. La nuestra está ahí, recogida en textos e imágenes desde hace más de un millar de años, y es a quienes dirigimos las instituciones a los que nos toca conseguir algo que hasta ahora no se ha logrado: que los leoneses conozcan su historia y estén orgullosos de ella», reflejó Roberto Aller Llanos que cree que «esta exposición colaborará a ello».