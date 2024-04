Las ‘Excusas, pretextos y texturas’ en forma de libro de Yolanda García

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Yolanda García del Blanco presentó ayer en el Café Ágora el libro Excusas, pretextos y texturas , un libro sobre la mujer en todas las vertientes posibles, de la experiencia y literarias sobre las que la autora ha desarrollado su trabajo.

De hecho, sobre él se puede leer que «este libro es un milagro. Y solo por eso se merecería que le dieras una oportunidad. Porque los milagros no caen ni en jueves, ni así como así».

La autora, García del Blanco señala al respecto que «este libro lleva impresa la voz de todas y cada una de las mujeres que caben en mí: la tonta, la lista, la víctima, la superviviente, la cotilla, la irónica, la intensa, la ciudadana, la mordaz, la presa, la torpe, la doliente, la acomplejada, la libre, la romántica y la guerrera. Todas las que conforman a esta mujer que escribe por ellas. Esta que suelta el exceso de palabras que se le atropellan en el pecho como quien suelta el exceso de agua para evitar una inundación, para sobrevivir».

La empatía también juega su papel: «Y es que soy tan normal, tan normal como tú, que podrías haber sido quien pusiera en letra todo lo tuyo. Con tus ojos, opiniones, o intereses, eso no importa, porque esto no va de bandos. Esto va de que a las personas normales, que pensamos, tenemos opinión y criterio, no se nos oye. Porque no hay tarimas para tanto normal».