Cannes proyecta ‘Lula’, el documental de Oliver Stone

Lula , el documental de Oliver Stone sobre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se proyectará en una sesión especial del próximo Festival de Cannes, anunció este lunes la organización.

El festival desveló también hoy otras tres cintas que participarán en la competición oficial, entre las que destaca el retorno de dos ilustres realizadores: el francés Michel Hazanavicius con «La plus précieuse des marchandises» y el iraní Mohammad Rasoulof con «The seed of the sacred fig».

Hazanavicius, triunfador de los Óscar y los Globos de Oro en 2012 con The Artist , llega a Cannes son su primera obra de animación, en un nuevo salto en su carrera tras haber realizado las dos primeras entregas de ‘OSS 117’, una visión irónica y desmitificadora de los filmes de espías estilo James Bond.