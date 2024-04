León recibe al mítico batería de Los Ramones

Studio 54 recibe esta noche a una leyenda de la música, Marky Ramone. Tiene 71 años y ha sobrevivido a Los Ramones, al alcoholismo, a empotrar su coche contra una tienda y a una puñalada. Es el batería de la mítica banda surgida en Queens cuando España vivía los últimos meses de dictadura. Marc Steven Bell, que cambió su apellido por Ramone —al igual que todos los integrantes que desfilaron por el grupo pionero del punk, como si fuera un contrato matrimonial—, hará escala en León en la gira en la que recorrerá 26 ciudades españolas. La sala Studio 54, a cuyo escenario se subirá a partir de las 20.30 horas, seguramente a Marky Ramone le traerá recuerdos de la homónima discoteca de Manhattan en la que en una noche podían coincidir Dalí, Truman Capote, Woody Allen y Michael Jackson.

Depositario del legado de la familia Ramone, el célebre batería viaja ahora con su banda Blietzkrieg, que hace un guiño a uno de los temas más conocidos de Los Ramones. Marky Ramone’s Blitzkrieg propone un repaso pos los ‘himnos’ de la banda, junto con versiones de otros grupos. Probablemente, no falte en el repertorio I Wanna Be Sedated, la primera producción en la que el batería participó y compartió con los tres fundadores de la agrupación, Johnny, Joey y Dee Dee. Y, sin duda, Blitzkrieg Bop , que convirtió en icónica aquella frase de «Hey, Ho!, Let’s go!». Marky no fue el primer batería Ramón, pero sí el más representativo. Sus compañeros le echaron cuando no se presentó a un concierto —el único que se vieron obligados a cancelar en su larga carrera—, porque el alcohol empezaba a causar estragos en Marky. Fue reemplazado por Richie Ramone. En 1987, cinco años después, retornó a la banda, una vez rehabilitado.