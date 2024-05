Patrimonio permite ‘desbrozar’ la muralla y el puente de San Marcos

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La maleza crece descontrolada tanto en el puente de San Marcos como en la muralla tardorromana y las Cercas medievales. La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado Eduardo Diego y celebrada en el Museo de León, autorizó ayer la eliminación de la vegetación en los paramentos de la muralla tardorromana y las cercas medievales, así como en los paramentos de los puentes de San Marcos y de Puente Castro. La intervención, que tiene por objeto la eliminación de la vegetación y la costra biogénica en los mismos, consistirá en la aplicación de un tratamiento herbicida biológico inocuo, un biocida superficial para la eliminación de algas, líquenes, mohos y microorganismos varios, y la limpieza manual en seco de paramentos. La Comisión ha prescrito que se deben adoptar las necesarias precauciones para que no se afecte en modo alguno, en el caso de Puente Castro, al sistema de tablestacas existente bajo sus bóvedas; y, en el caso del Puente de San Marcos, a los restos de construcciones, algunas de ellas de madera.

En su reunión mensual, Patrimonio ha autorizado la modificación del proyecto de restauración y rehabilitación de la Torre del Homenaje del Castillo de Laguna de Negrillos, una vez se finalice el estudio estratigráfico murario de la misma. No obstante, entre otras prescripciones para tener en cuenta, se debe dar una solución a la recogida de aguas y mantenimiento del adarve; controlar la salida de agua del forjado de la cubierta de la Torre del Homenaje para que no dañen sus paramentos; y el acabado opaco de la cubierta, para evidenciar su carácter no histórico, no deberá imitar métodos constructivos tradicionales existentes en el castillo.

Tirolina en el castillo de Coyanza

También ha informado favorablemente sobre la instalación de una tirolina en el entorno paisajístico del Bien de Interés Cultural del Castillo de Valencia de Don Juan. La estación de salida se localiza en una plaza pública en suelo urbano consolidado (plaza de Santo Domingo), mientras que la estación de llegada se localiza sobre césped, no afectando ni a árboles ni a arbustos. El desarrollo del cable de la tirolina, en desnivel, requiere de poda. No obstante, con carácter previo a la ejecución de las obras, se deberá realizar una actividad arqueológica de excavación en el pilar de salida. Cualquier alteración paisajística en el entorno de protección del Castillo, que no se ajuste a la poda expuesta, requerirá informe favorable de Patrimonio. Asimismo, la Comisión también ha informado favorablemente sobre la construcción de una pasarela peatonal accesible para unir la calle Doctor Mérida Pérez con la avenida de las Murallas en Astorga. La propuesta es sustituir la actual por una que cumpla los requisitos de accesibilidad y evitando los puntos de apoyo sobre los restos históricos de la muralla. Se colocará adosada al lindero oeste de la plaza en el lugar actualmente ocupado por una marquesina y discurriendo sobre los restos de la Puerta Romana de Astorga. La rampa tendría una longitud de 22,61 metros y una anchura de 2 metros, teniendo una altura de 3 metros que permitirán la completa contemplación de los restos arqueológicos. Para su autorización final por parte de la Comisión, se deberá aportar un proyecto completo con las obras.

Iglesia de Santa Colomba

Cabe destacar la autorización para realizar obras de pavimentación en el entorno de acceso a la iglesia de la localidad de Santa Colomba de la Vega, monumento histórico artístico. Se pretende instalar un pavimento que no dé problemas en el mantenimiento y que se adecúe al entorno de la Iglesia, así se proyecta colocar gravilla de canto rodado y una lámina antirraíces en la zona no ocupada de la parcela de la iglesia, unos 601,23 metros cuadrados de superficie aproximadamente.

Sobre la intervención arqueológica en el castillo de San Salvador y la ermita de Santa Ana de la localidad de Santa Colomba Curueño, se autoriza la acción mencionada con la prescripción de realizar nivelación en el interior del recinto del castillo, que presenta actualmente una cubierta herbácea que únicamente precisa de mantenimiento periódico y de la retirada de piedras que permanece en dicho recinto después de la última actuación en el monumento.