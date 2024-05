Oportunidad única El genio gaditano propone para León un concierto irrepetible de jazz y flamenco

Hablar con Chano Domínguez es hablar con el jazz, con el mejor jazz hecho en España y en el mundo. Y también con una gran persona. Amable, un tipo universal con acento andaluz que él matizaría que gaditano. Normaliza lo que hace aunque lo que haga será jazz eterno, improvisar y dejar huella. O proyectos discográficos que ya lo son. Cuenta con total naturalidad su vida de músico, su residencia en Nueva York, sus clases en Barcelona, sus conciertos, como el que le traerá a León el 11 de mayo al Auditorio junto a Andrés Barrios. La gran conclusión sería que aunque el mundo jazzístico sea absorvente, Chano Domínguez vive ante el piano y sus compañeros de concierto o grabación pero sobre todo de cara al público. «Seguro que el público de León es bueno. La música es la forma más rápida de llegar a la gente», garantiza.

En León las prodigiosas manos de Chano Domínguez inaugurarán el novedoso ciclo Piano Lontano. Premio Nacional de Músicas Actuales por el Ministerio de Cultura y Deporte en el año 2020, el pianista lleva más de cuatro décadas dedicadas a la música como compositor, intérprete y arreglista, con un estilo muy personal en el que logra una inusual integración entre ritmos e idiomas del jazz y del flamenco. No obstante, la música debe continuar: «Ahora me voy a Senegal. La música crea esas conexiones», confiesa además de asegurar que el directo sigue siendo uno de sus grandes alicientes. Pero si echa la vista atrás a la pregunta de qué hace un chico gaditano, pianista de jazz, de origen flamenco igual de presente, rescata ese inicio de todo: «Para mi, aunque lleve tanto tiempo tocando, tocar en Cádiz me pone los pelos de punta. Conozco a Cádiz y su público y es muy exigente. Agradecido cuando le gustam pero que demuestra lo que siente si no le gusta», remarca. Y deja entrever que él acepta ese reto de que cada concierto contenga la incertidumbre de conectar. Para la cita leonesa el sevillano Andrés Barrios estará también presente en el primer concierto de este ciclo. Este músico ecléctico y de horizontes amplísimos se unirá a los tangos, tanguillos, alegrías, compás de bulerías, fandangos y soleás con estructura de jazz tradicional propuestos por el maestro Domínguez para ofrecer un concierto irrepetible en la capital leonesa. Una cita excepcional en la que se unen uno de los pianistas más admirados de toda la escena musical española junto a un nuevo valor ya consagrado ante su tremenda destreza y ejecución, poseedores ambos de un saber y un alma que no son de este mundo.

Entre Barcelona, Nueva York y Cádiz, este ciudadano del mundo, Chano Domínguez, tiene ya grabada una nueva joya discográfica: «Es un disco muy sencillo. Muy de jazz. Con la sección de ritmo de la Lincoln Center Jazz Orchestra. Es un disco basado en el blues», relata, sobre un género clásico de la música popular que Chano Domínguez también domina a la perfección.

Confirma por tanto que su pasión musical no distingue entre el trabajo en directo y en el estudio. De hecho, explica Domínguez que «tengo la fortuna de tener el estudio en mi casa. Pero el hecho de salir y compartir mi música es lo más agradecido», dice, por lo que si en alguna etapa tiene la tentación de quedarse más en casa, solo con el hecho de pisar un escenario se da cuenta de que le queda cuerda para rato.Respecto al ciclo Piano Lontano se trata de una iniciativa del siempre activo Daniel de Madariaga, que además de músico es uno de los grandes impulsores culturales de León en la actualidad. Piano Lontano persigue fomentar el uso del piano en todos aquellos lugares donde exista este instrumento: desde academias a conservatorios pasando por museos, bares, salas de conciertos o auditorios, como es el caso de este concierto, incluso en algunos hogares particulares. La propuesta de DMadariaga Producciones cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural. El ciclo pretende, además, ofrecer un punto de vista distinto del piano en la vida cotidiana, mostrando su presencia en el entorno y poniendo en valor su capacidad de generar música de las más diferentes corrientes estilísticas.