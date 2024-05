Positivos: El rock no se acaba nunca

Ser los decanos del rock leonés y haber mantenido la coherencia durante toda su carrera son dos de las virtudes de las que pueden presumir Los Positivos, la banda de muchos, pero también o en primer lugar la banda de Manuel Ortega Prieto, Manolo Positivo, un referente de la escena leonesa y que conecta el tiempo actual hasta con el ya perdido de Los Cardiacos. Y van tantos años que contarlos sería desperdiciar el tiempo de hablar de un grupo que despachó Piel de ángel como si tal cosa y, a vueltas con lo de siempre, pero es lo que hay, si hubiera sido una canción en otra ciudad quizás se hablaría ahora de un éxito a nivel nacional. Esa canción junto a otras tres aparece en Amigos y enemigos, el nuevo disco de Los Positivos, un epé editado por Selenitas, otro sello, este en Madrid, a tener en cuenta por la solera que destila José Antonio Gómez, Jose Dro, histórico donde los haya y culpable de muchos de los grandes momentos del pop y el rock nacional de las últimas décadas.

Que Los Positivos no son un grupo más lo demuestra no sólo esta marca de vigencia eterna que parecen haber hecho suya. El grupo ha tenido diferentes etapas, alguna incluso silenciosa, pero su actividad siempre ha tenido como denominador común no forzar la máquina en cuanto a aparecer más de lo necesario o cuando no se les reclama. «Por el grupo han pasado muchos músicos. Pepe Bruto estaba al principio, pero cuando decidimos llamarnos definitivamente Los Positivos no le gustó y se fue del grupo», asegura Manolo O. Prieto, lo que revela que la peculiaridad se extiende a detalles inverosímiles.

De hecho, sentados los cuatro actuales Positivos ellos mismos comentan cuándo llegaron, cuándo se fueron, cuándo volvieron... Y en esa ida y vuelta, Manolo Positivo siempre ha sido el referente, el que seguro será el útimo en apagar la luz.

Aunque no es ese el plan, puesto que a los 40 años de la banda, próximante, puede que publiquen su primer elepé (ya existe un recopilatorio).

Ya no soy yo, Te fuiste, Si me ves correr y Piel de ángel son las canciones de Amigos y enemigos , con espectacular portada de Toño Benavides y grabado con el siempre acertado Juan Marigorta.

También participan, en las mezclas de Piel de ángel y la masterización, Fredy Valbuena; Alberto Modino, a la trompeta en Te fuiste y Piel de ángel; Rafaria Montecristo, guitarras en Piel de ángel y Pedro O.P., como autor de las fotografías. Y como dirían los clásicos: con especial atención al citado Rafaria Montecristo como autor de la espectacular adaptación de Piel del ángel.

Los Positivos son: Manuel O. Prieto, Nino Espadas, Carlos Luxor, J. Antonio Quinteiro.